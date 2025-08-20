GENERANDO AUDIO...

Cómo puede usar la fuerza letal la policía en México. Getty

El uso de la fuerza letal en México y en Estados Unidos cuenta con marcos legales distintos que determinan cuándo un agente de policía puede emplear armas de fuego. En el caso mexicano, existe una ley nacional que establece niveles progresivos de fuerza, mientras que en Estados Unidos las decisiones se basan en precedentes judiciales de la Corte Suprema.

Uso de la fuerza letal en México

En México, el marco jurídico está definido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la cual fue actualizada por última vez el 24 de enero de 2024. Esta norma establece que los agentes de seguridad pueden emplear la fuerza de manera escalonada, desde la persuasión verbal hasta el uso de armas de fuego.

El Artículo 11 de la ley marca los niveles de intervención que deben agotarse:

Presencia de autoridad Persuasión o disuasión verbal Reducción física de movimientos Uso de armas incapacitantes menos letales Uso de armas de fuego o fuerza letal

El Artículo 13 precisa que el uso de la fuerza letal es el último recurso y solo se justifica cuando la agresión es real, actual o inminente, y representa un riesgo para la integridad, la vida de terceros o de los propios agentes.

Por su parte, el Artículo 29 faculta a los elementos de seguridad a responder con fuerza letal únicamente cuando su integridad física esté en peligro inminente con riesgo de muerte. Además, se deben considerar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la situación del agresor y su capacidad de resistencia.

Graduación del impacto de la fuerza

El Artículo 6 clasifica los impactos del uso de la fuerza en siete niveles:

Persuasión

Restricción de desplazamiento

Sujeción

Inmovilización

Incapacitación

Lesión grave

Muerte (solo como acción excepcional)

De esta manera, la ley mexicana obliga a que la respuesta de la autoridad se adecue de forma proporcional a la conducta de la persona intervenida, con base en la gravedad de la agresión.

La misma ley contempla que, en los casos donde se prevea el uso de fuerza letal, se podrán emplear dispositivos tecnológicos para registrar audiovisualmente el operativo, lo cual tiene fines de verificación posterior y rendición de cuentas.

Uso de la fuerza letal en Estados Unidos

En Estados Unidos, el marco legal funciona de manera distinta. Las decisiones de los agentes de policía se evalúan principalmente bajo el criterio de la Corte Suprema.

En 1985, en el caso Tennessee vs. Garner, el tribunal determinó que no es legal disparar por la espalda a un sospechoso que huye.

En 1989, con el caso Graham vs. Connor, la Corte Suprema estableció la regla de la “razonabilidad”. Esta establece que las acciones de un policía deben evaluarse bajo lo que un agente razonable habría hecho en la misma situación, considerando que las decisiones se toman en fracciones de segundo, bajo circunstancias tensas y cambiantes.

Esto significa que las acciones de la policía no deben juzgarse en retrospectiva, sino desde la perspectiva del momento en el que ocurrieron los hechos.

Diferencias principales entre México y Estados Unidos

En México , el uso de la fuerza letal está normado en una ley nacional con niveles progresivos que van desde la presencia de la autoridad hasta el uso de armas de fuego. Solo se permite como último recurso y bajo condiciones verificables.

, el uso de la fuerza letal está normado en una ley nacional con niveles progresivos que van desde la presencia de la autoridad hasta el uso de armas de fuego. Solo se permite como último recurso y bajo condiciones verificables. En Estados Unidos , el criterio se centra en la “razonabilidad” del agente en el momento de la acción, sin necesidad de agotar niveles previos, pero siempre bajo revisión judicial en caso de que se impugne la actuación.

, el criterio se centra en la “razonabilidad” del agente en el momento de la acción, sin necesidad de agotar niveles previos, pero siempre bajo revisión judicial en caso de que se impugne la actuación. Mientras en México los operativos con uso de fuerza letal pueden ser documentados con dispositivos tecnológicos, en Estados Unidos la valoración depende de las cortes y de la interpretación de lo que un agente razonable habría hecho en esa circunstancia.

Contexto reciente en México

La aplicación de este marco legal cobró relevancia tras el caso registrado en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fue detenido después de disparar contra un motociclista durante una riña. El joven, de 21 años, falleció tras ser trasladado a un hospital.

Este hecho generó debate en redes sociales sobre los alcances del uso de la fuerza letal en México y las diferencias respecto a Estados Unidos. Ahí, en varios estados los policías están autorizados a disparar en situaciones que consideren de riesgo.