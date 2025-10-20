“Ustedes también morirán”: filtran nuevas amenazas en la Facultad de Química

GENERANDO AUDIO...

En la UNAM siguen las amenazas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se prepara para el regreso a clases presenciales; sin embargo, las amenazas continúan. Unotv.com obtuvo la última advertencia dirigida a estudiantes y académicos.

A un mes del ataque en el CCH Sur, donde un alumno perdió la vida y un trabajador resultó herido, el temor y la tensión entre la comunidad aún se perciben.

Fuertes amenazas en la Facultad de Química

La última amenaza se registró la madrugada del jueves 16 de octubre y se envió por correo electrónico a diversos integrantes, entre ellos estudiantes de la Asamblea y directivos. Unotv.com obtuvo copia del email en el que se lee:

“Otra vez yo, en esta incómoda situación, me contuve demasiado; guardaron bien a sus alumnas, las escondieron para que no les hiciera daño a ninguna, ¿verdad? No se preocupen, ahora iré por alguna directiva o alguien que trabaje en el mismo gremio. El día que regresemos a nuestra amada FQ haré mi retribución con dos víctimas en específico a las cuales lo merecen, una trabajadora de la CAE, o en su defecto, tengo el salón y los horarios del mal docente…”

En otra parte del correo, el agresor afirmó que no es la primera vez que realiza este tipo de amenazas: “Yo fui la persona encargada de enviar el correo anterior, y no están cerca de poder dar conmigo”.

“Ustedes también morirán”, se lee en el correo amenazante.

La Facultad, mediante un comunicado, indicó que 34 personas recibieron el ultimátum y que a las 5:30 de la mañana se activó el protocolo correspondiente ante amenazas recibidas por redes sociales. El correo llegó a las 2:23 de la madrugada.

Entre las acciones tomadas:

El Área Jurídica de la Facultad instrumentó las actas de hechos correspondientes y presentará la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

La Comisión Local de Seguridad sostuvo una sesión extraordinaria para definir las medidas de seguimiento ante la situación

UNAM refuerza seguridad y se prepara para regreso presencial

El sábado 18 de octubre, autoridades de la Facultad y estudiantes realizaron un recorrido en el que se apreciaron mejoras en las luminarias, ya que las instalaciones presentan cambios respecto al recorrido anterior.

En videos compartidos por la Facultad en su página de Facebook, el coordinador de Mantenimiento y Servicios Técnicos, Juan Antonio Pacheco, mostró los avances en la instalación y mantenimiento de luminarias. En los sanitarios, tanto de hombres como de mujeres, se brindó servicio y el área luce iluminada.

En el área de canchas, un espacio compartido con la Facultad de Odontología, se instalaron nuevas lámparas y se dio mantenimiento a otras.

En entrevista, una estudiante que participó en el recorrido explicó que, aunque se observaron avances, faltan mejoras en las cámaras de vigilancia, que aún no se han instalado.

“En lo personal, sí noté avances en las luminarias; repararon las que no funcionaban e instalaron nuevas. En el recorrido se nos mencionó que llevaban poco más del 90% del progreso de mantenimiento e instalación”. Sobre las cámaras, la estudiante mencionó:

“Nos comentaron que la instalación y cambio de cámaras tendría lugar entre el 15 y 30 de octubre, aunque algunas se instalarían en el periodo vacacional de diciembre, debido a que en el Edificio B se está retirando el plafón”.

En cuanto al regreso a clases presenciales, indicó que mientras algunos alumnos desean volver por la naturaleza práctica de las clases de química, otros consideran insuficientes las medidas implementadas.

“Una parte importante de la comunidad no siente que los trabajos de mejora en seguridad sean suficientes. Incluso, padres de familia han expresado su inconformidad durante asambleas estudiantiles o mesas de diálogo con directivos. La comunidad necesita ver más avances, sobre todo en cámaras de seguridad y botones de pánico en los baños de hombres”.

En un documento elaborado por los alumnos se enumeraron los puntos a mejorar en las cámaras de vigilancia:

Mejorar ángulos de visión; algunas cámaras cubren 180° y otras 101°, con grabación en 4K 8MP

Reemplazar cámaras dañadas o pintadas, algunas tienen visión parcial y otras funcionan correctamente

La instalación en el Edificio B (escaleras y pasillos) no estará lista hasta diciembre debido al retiro del plafón, que genera polvo y ruido

Tiempo de instalación: se esperaba concluir en la semana del 20 de octubre, aunque la fecha tentativa de finalización es diciembre

Retención de video: las grabaciones se conservan hasta 30 días, pero con reducción de calidad; la retención con calidad plena es de 15-18 días

Hasta el momento, las clases continúan en línea, aunque se han observado avances en la implementación de medidas de seguridad.