¡Vacúnate contra la influenza con tetravalente!

Por primera vez en México, el sector salud aplica una vacuna contra la influenza actualizada.

“La vacuna que se aplicó el año pasado pues ya no te va a ayudar a esta temporada porque cambia el virus”. Julissa Rodríguez | Gerente Médico para la vacuna de influenza en Sanofi

Este año se aplica una vacuna tetravalente.

“Circulan cuatro cepas del virus, entonces, el hecho de tener una vacuna que te cubra todas estas cepas y tener una mejor protección, eso es bastante bueno porque, al inicio de la temporada empieza un tipo de virus al terminar la temporada cambia el virus”. Julissa Rodríguez | Gerente Médico para la vacuna de influenza en Sanofi

Al 19 de octubre, la circulación en casi el 70% es de la cepa AH1N1, en poco más del 20%, cepa B y en 10%, cepa A No Subtipificable.



Es muy importante vacunarnos porque en invierno predomina la influenza.

“Definitivamente, influenza siempre ha dominado, nada más que obviamente en este periodo de pandemia que sufrimos, predominó Covid, pero influenza seguía presente sobre todo en la población no vacunada. He estado viendo muchos niños afectados con influenza precisamente con el antecedente de no haber sido vacunados previamente”. Gerardo López Pérez | Infectólogo pediatra

El objetivo es evitar casos graves, de ahí el llamado de las autoridades de salud a la población para que acuda a los centros de salud por la vacuna.

Los grupos prioritarios para esta inmunización son niños, adultos mayores, embarazadas, personas con comorbilidades y personal de salud.



“Una persona que tiene este tipo de problema puede llegar a hospitalizarse e incluso a morir, la principal complicación de la influenza es la neumonía y eso es verdaderamente serio”. Gerardo López Pérez | Infectólogo pediatra



El pico de casos de influenza se prevé entre diciembre y enero.