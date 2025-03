La valentía tiene nombre de mujer: historias que desafían los límites

Mujeres en distintos ámbitos desafían los estereotipos y se abren paso en profesiones dominadas por hombres. Desde el Cuerpo de Bomberos, lucha libre, rejoneo y la Marina Armada de México, estas mujeres comparten su historia de esfuerzo y dedicación.

Yeimi Ortiz Aguilar, bombera de la Ciudad de México, describe su labor como un privilegio y una responsabilidad. Ortiz destaca la importancia de la participación femenina en su profesión.

Cada vez hay más mujeres en el Cuerpo de Bomberos, lo que representa un cambio significativo en la inclusión laboral dentro del sector.

“Es una gran satisfacción, es un gran privilegio, el hecho de ser bombera es algo que no se compara con nada. Me siento muy muy feliz de pertenecer al Cuerpo de Bomberos”.

Bajo la máscara de Reina Dorada, una luchadora profesional, se esconde una historia de pasión y entrega.

“Si no fuera valiente, no estaría arriba de un ring. Mi abuela se apellida Valiente, yo no, pero mi abuela sí, entonces, desde mi abuela, hasta mi mamá, son unas personas fuertes. Creo que es una buena herencia que tengo”.

Para ella, la lucha libre es más que un deporte; es una tradición familiar que inspira a varias generaciones de mujeres en su entorno. Reina Dorada recalca que su máscara es un símbolo de fuerza.

“Esto lo hago por amor, con fuerza y sobre todo con muchísima pasión. Cada que me subo a un ring, me convierto, no soy la persona que está debajo de la máscara, soy otra completamente, la máscara me da fuerza, me da poder y eso es lo importante”.

Reina Dorada, luchadora profesional.