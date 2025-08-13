GENERANDO AUDIO...

Israel Vallarta desde la SCJN. Foto: Cuartoscuro.

Israel Vallarta respondió a la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que el martes informara que apelará la resolución judicial que le otorgó la libertad tras permanecer casi 20 años en prisión sin sentencia.

En conferencia de prensa frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acompañado de su esposa y su abogado, Vallarta señaló que la FGR utiliza “otra cortina de humo” y cuestionó que, después de dos décadas, la autoridad muestre preocupación por las víctimas del caso.

Señalamientos de Vallarta a la FGR

Vallarta afirmó que las seis víctimas del secuestro por el que fue procesado “de alguna manera” fueron obligadas a colaborar.

“Se nos hace muy suspicaz principalmente que hoy, casi 20 años, la autoridad, en este caso la Fiscalía, esté tan preocupada por los derechos de esas víctimas cuando ellos mismos hicieron un montaje”, declaró.

Definición en tribunal colegiado

El abogado de Vallarta, Arturo Robles, indicó que hasta ahora no han recibido notificación formal de la apelación, pero de presentarse será un Tribunal Colegiado de Apelación el que determine si la resolución de la jueza fue correcta.

Explicó que la sentencia que otorgó la libertad a Vallarta se basó en tres puntos:

Violación a la presunción de inocencia

Violación al derecho de ser presentado de inmediato ante la autoridad

Haber sido víctima de tortura

Vallarta asegura que permanecerá en México

Vallarta reiteró que es inocente y que no pretende fugarse. Indicó que ya realiza trámites para obtener su INE y licencia de conducir como parte de su proceso de retomar la vida cotidiana.

“No me pienso fugar, no tengo miedo, aquí estoy. No hay ninguna averiguación en contra mía, no hay ninguna causa penal que esté en proceso, estoy libre; ya fui a tramitar mi INE, estoy por tramitar mi licencia, estoy retomando mi vida”, afirmó.