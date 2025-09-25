Colocan vallas en Palacio Nacional por 11 años de Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

Refuerzan seguridad con vallas en Palacio Nacional. Foto: Agustín Velasco

La tarde de este jueves 25 de septiembre, trabajadores del Gobierno federal comenzaron la colocación de vallas metálicas en el perímetro de Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).

Estas estructuras se instalan como medida preventiva ante las manifestaciones previstas para este 26 de septiembre, cuando se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.

Refuerzan seguridad en Palacio Nacional

Las vallas fueron colocadas a unos 30 metros de distancia de la fachada de Palacio Nacional. Personal que labora en el lugar realizó trabajos de soldadura y pintura para asegurar las protecciones. Con ello se busca resguardar el inmueble y evitar daños durante las protestas programadas en el marco del aniversario.

El operativo ocurre un día antes de la movilización principal convocada por madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes marcharán en distintos puntos de la CDMX para exigir justicia en el caso Ayotzinapa.

11 años del caso Ayotzinapa

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desapareció tras un ataque armado. Desde entonces, el caso se mantiene como una de las principales exigencias de justicia en México.

En los últimos días, familiares y normalistas realizaron protestas en la capital del país, incluyendo una concentración en el Campo Militar Número 1, donde lanzaron petardos y usaron un camión contra las rejas del recinto militar.

Manifestaciones en la CDMX

Las autoridades capitalinas prevén cierres viales y operativos de seguridad en zonas cercanas al Zócalo capitalino. El despliegue de vallas es una de las primeras medidas visibles para resguardar Palacio Nacional.

Las movilizaciones de este 26 de septiembre serán acompañadas por organizaciones sociales y colectivos que cada año participan en los actos conmemorativos.