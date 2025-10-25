GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV/ AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, entre el 20 de enero y el 24 de octubre de 2025, 10 personas mexicanas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o durante operativos migratorios.

De acuerdo con la dependencia, las causas de los fallecimientos son diversas, entre ellas enfermedad, suicidio y uso de arma de fuego.

México pide investigaciones a Estados Unidos

El Jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, señaló que el Gobierno de México ha exigido al país vecino una investigación transparente sobre cada uno de los casos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“No necesariamente todos son atribuibles a una actuación de ICE, pero al ser personas que están bajo custodia de ICE, naturalmente hay una responsabilidad o, bien, al ser durante un proceso de detención, pues hay una potencial responsabilidad”, mencionó el funcionario.

Velasco explicó que la SRE ha enviado notas verbales a la Embajada de Estados Unidos en México, solicitando que los casos sean revisados a fondo.

“Enviamos en cada caso notas verbales a la Embajada de Estados Unidos en México en las que hemos solicitado que haya investigaciones transparentes y exhaustivas. Exigimos, obviamente, que se llegue al fondo de las causas que ocasionaron estos muy sensibles decesos”, afirmó el funcionario.

Casos recientes y asistencia consular

La cancillería mexicana informó sobre el caso más reciente ocurrido en la circunscripción del Consulado de México en San Bernardino, California.

“El día de hoy, en la circunscripción de nuestro consulado en San Bernardino, California, justo me comuniqué con la hija del connacional que perdió la vida para transmitirle lo que les decía…”, comentó Velasco.

También citó dos casos de muertes violentas: uno en Dallas, donde un sujeto disparó contra un ciudadano mexicano, y otro en Chicago, donde un agente del ICE realizó un disparo que terminó con la vida de otro connacional.

El funcionario precisó que otros fallecimientos ocurrieron por agravamiento de enfermedades o posibles suicidios.

Apoyo a familias mexicanas

La SRE informó que ha brindado asesoría legal y apoyo económico a las familias de las víctimas, además de encargarse de los trámites y gastos de repatriación.

Hasta la fecha, se han repatriado 116 mil 320 mexicanos desde Estados Unidos.

Entre el 20 de enero y el 23 de octubre de 2025, la Cancillería ha atendido 130 mil 019 solicitudes de asistencia y protección consular, principalmente de índole migratoria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior y de dar seguimiento puntual a los casos de connacionales fallecidos o detenidos bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.