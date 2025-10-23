Van 79 personas fallecidas y 19 no localizadas por lluvias en cinco estados

GENERANDO AUDIO...

Aseguradora estatal debería cubrir la catástrofe en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal reportó 79 personas fallecidas y 19 no localizadas tras las lluvias e inundaciones que afectaron a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La información se actualizó en el micrositio oficial de atención a la emergencia.

Localidades incomunicadas y avance en caminos

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que 91 localidades permanecen incomunicadas, aunque se logró acceso a todas por vía aérea o terrestre.

“Ya se tuvo la oportunidad de entrar a todas las localidades afectadas, hemos acercado alimentación, agua y servicios de salud. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes continúa con la rehabilitación de los caminos”, señaló Velázquez.

Hasta el momento, se han rehabilitado 197 caminos de los 288 dañados en total:

Hidalgo: 120 de 184

120 de 184 Puebla: 29 de 32

29 de 32 Veracruz: 27 de 51

Restablecimiento de energía y atención a viviendas

Velázquez destacó que el restablecimiento de energía eléctrica alcanza el 99.93%, con sólo casos aislados pendientes. Además, mil 161 escuelas han sido atendidas con labores de limpieza, de las mil 380 afectadas.

El censo de viviendas dañadas registra 53 mil 300 hogares, y ya inició la dispersión de apoyos de 20 mil pesos por vivienda, así como la entrega de cupones para despensas y enseres domésticos.

Despensas y atención médica

Las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, junto con la Secretaría del Bienestar, han entregado 314 mil 944 despensas en las cinco entidades afectadas.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal ha aplicado 252 mil 111 vacunas como parte de las acciones preventivas y de atención a la población.