¿Vas a hacer tu testamento? Éstos son los costos y requisitos en septiembre

En septiembre se lleva a cabo el Mes del Testamento, una campaña nacional en la que las notarías, junto con las autoridades, ofrecen facilidades y descuentos para realizar este trámite que brinda certeza patrimonial a las familias.

El testamento puede tramitarse desde los 16 años, con requisitos sencillos y asesoría disponible tanto en notarías como en módulos de atención.

Cómo tramitar un testamento en septiembre

El proceso para otorgar un testamento es sencillo:

Identifica el tipo de testamento : el más común es el público abierto.

: el más común es el público abierto. Reúne tus documentos .

. Acude a una Notaría Pública o módulo de la DGRT (CDMX) : en notaría solo manifiestas tu voluntad sobre quiénes serán tus herederos; en los módulos te asignan una notaría y te citan para formalizar el trámite.

: en notaría solo manifiestas tu voluntad sobre quiénes serán tus herederos; en los módulos te asignan una notaría y te citan para formalizar el trámite. Realiza el pago de los derechos correspondientes.

de los derechos correspondientes. Asiste a la cita en notaría, donde se te explicarán los alcances, se leerá el documento y, al firmarlo, quedará otorgado.

Documentos y requisitos básicos para el trámite

De acuerdo con la Profeco, se necesita:

Tener mínimo 16 años .

. Estar en pleno uso de facultades mentales .

. Proporcionar tus datos generales (nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación y domicilio).

(nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación y domicilio). Presentar copia del acta de nacimiento e identificación oficial vigente .

e . En algunos estados, llevar testigos.

Cubrir el pago de derechos.

Costos y descuentos en el Mes del Testamento

Los precios varían según la entidad, y van de mil a 3 mil 800 pesos. Sin embargo, en septiembre se aplican descuentos de hasta 50% en todo el país.

Estos serían los costos aproximados de acuerdo al gobierno de México en los estados:

En la Ciudad de México, la DGRT fijó un costo especial para adultos mayores de 65 años, quienes pagan 707.13 pesos, es decir, un 66% menos que el precio normal de 1,017.41 pesos por un testamento universal.

