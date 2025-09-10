¿Vas a hacer tu testamento? Éstos son los costos y requisitos en septiembre
En septiembre se lleva a cabo el Mes del Testamento, una campaña nacional en la que las notarías, junto con las autoridades, ofrecen facilidades y descuentos para realizar este trámite que brinda certeza patrimonial a las familias.
El testamento puede tramitarse desde los 16 años, con requisitos sencillos y asesoría disponible tanto en notarías como en módulos de atención.
Cómo tramitar un testamento en septiembre
El proceso para otorgar un testamento es sencillo:
- Identifica el tipo de testamento: el más común es el público abierto.
- Reúne tus documentos.
- Acude a una Notaría Pública o módulo de la DGRT (CDMX): en notaría solo manifiestas tu voluntad sobre quiénes serán tus herederos; en los módulos te asignan una notaría y te citan para formalizar el trámite.
- Realiza el pago de los derechos correspondientes.
- Asiste a la cita en notaría, donde se te explicarán los alcances, se leerá el documento y, al firmarlo, quedará otorgado.
Documentos y requisitos básicos para el trámite
De acuerdo con la Profeco, se necesita:
- Tener mínimo 16 años.
- Estar en pleno uso de facultades mentales.
- Proporcionar tus datos generales (nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación y domicilio).
- Presentar copia del acta de nacimiento e identificación oficial vigente.
- En algunos estados, llevar testigos.
- Cubrir el pago de derechos.
[TAMBIÉN PUEDES LEER: Mes del Testamento 2025: ubica módulos con descuentos en CDMX]
Costos y descuentos en el Mes del Testamento
Los precios varían según la entidad, y van de mil a 3 mil 800 pesos. Sin embargo, en septiembre se aplican descuentos de hasta 50% en todo el país.
Estos serían los costos aproximados de acuerdo al gobierno de México en los estados:
En la Ciudad de México, la DGRT fijó un costo especial para adultos mayores de 65 años, quienes pagan 707.13 pesos, es decir, un 66% menos que el precio normal de 1,017.41 pesos por un testamento universal.