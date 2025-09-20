GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, de la Secretaría de Marina (Semar), completó 12 horas de navegación a vela, tras haber zarpado desde Nueva York para realizar pruebas de aceptación en la mar.

De esta forma, el navío puso a prueba sus mástiles, cables y velas con todo el aparejo desplegado, informó la Semar.

Velero Cuauhtémoc regresa a la mar tras mantenimiento en NY

Esta misma semana, el Buque Escuela inició pruebas de aceptación en la mar durante 72 horas, después de concluir trabajos de mantenimiento mayor en astilleros estadounidenses.

Las maniobras en la mar forman parte de los ensayos para verificar que todos los sistemas y equipos operen de acuerdo con las normas internacionales antes de ser recibido formalmente por la institución.

El velero tiene previsto regresar el 20 de septiembre al puerto de Nueva York, tentativamente al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, donde continuará con su alistamiento previo a nuevos viajes de instrucción.

Sufrió daños en accidente por más de 500 mil dólares

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc que chocó contra el puente de Brooklyn, en Nueva York, sufrió daños por más de medio millón de dólares, destacó en su momento el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estadounidense, que no estableció las causas del accidente.

Con 277 tripulantes a bordo, en el accidente murieron los cadetes América Yamileth Sánchez, de 20 años, y Adal Jair Maldonado, de 23, y 19 personas resultaron heridas.

¿Qué hacía en NY el Velero Cuauhtémoc que chocó contra el puente de Brooklyn?

El pasado 6 de abril el buque Cuauhtémoc zarpó desde su base de operaciones en Acapulco, Guerrero, para iniciar su crucero de instrucción “Consolidación de la Independencia de México 2025”.

Con 277 elementos a bordo, el llamado “Embajador y Caballero de los Mares” tenía previsto visitar 22 puertos en 15 países, como Jamaica, Estados Unidos y Francia.

Como parte de este viaje, la nave atracó en Nueva York y permaneció abierto a turistas hasta el sábado 17 de mayo, cuando tenía programado zarpar hacia Islandia.

Sin embargo, dos personas murieron tras el choque sufrido por el buque escuela contra el icónico puente de Brooklyn de Nueva York.

El accidente se produjo cuando los mástiles del barco impactaron contra la base del puente, uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad que une Manhattan con Brooklyn.