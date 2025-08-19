Veracruz y los otros estados en los que no está activo Vivienda para el Bienestar 2025

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció el inicio del registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar 2025, una estrategia impulsada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En esta primera etapa, se habilitaron 58 módulos en 51 municipios de 20 estados del país, donde las y los interesados podrán entregar su documentación y obtener un folio de registro que les permitirá participar en una de las 20 mil 999 acciones de vivienda contempladas.

De acuerdo con la Conavi, el programa busca garantizar el derecho a una vivienda digna, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas y familias que viven en condiciones de marginación.

¿En qué estados está disponible el registro para Vivienda para el Bienestar 2025?

Los módulos de registro estarán abiertos durante agosto en los siguientes estados:

Foto. Conavi

Baja California

Sonora

Durango

Nayarit

Zacatecas

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En total, la cobertura abarca 51 municipios, con posibilidad de que más entidades se sumen en etapas posteriores.

¿En qué estados no está disponible el registro?

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, aquellos estados que no están en la lista anterior, incluido Veracruz, por ejemplo, por ahora no tienen registro abierto para este programa.

¿Cómo es el registro?

El trámite es personal y gratuito, no se permite realizarlo mediante gestores, representantes o intermediarios.

El procedimiento incluye:

Presentarse en el módulo correspondiente con los documentos en original y copia. Entregar la documentación para su verificación. Llenar la Cédula de Diagnóstico, donde se capturarán los datos del solicitante. Recibir un folio de registro como comprobante.

Documentos necesarios

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

CURP actualizado.

actualizado. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

no mayor a tres meses. El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas , aunque algunos módulos operarán con horarios extendidos.

, aunque algunos módulos operarán con horarios extendidos. Se recomienda consultar previamente la información de cada sede para evitar contratiempos.

¿Cómo saber dónde registrarte para Vivienda para el Bienestar 2025?

Las y los interesados pueden consultar el mapa interactivo en el micrositio oficial del programa: https://pvb.conavi.gob.mx.

Además, ahí se puede verificar si hay módulo en su municipio, la dirección exacta y las fechas de operación.

Después del registro:

La Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles .

. Se publicará un listado preliminar de beneficiarios en el portal oficial www.gob.mx/conavi.

en el portal oficial www.gob.mx/conavi. Las personas preseleccionadas serán contactadas por llamada, SMS o WhatsApp para una visita domiciliaria de verificación.

La Conavi reiteró que el programa no tiene costo y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por supuestos gestores o intermediarios.

