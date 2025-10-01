Verificación en octubre 2025: autos que deben hacerla en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

¿Quiénes hacen la verificación en CDMX o Edomex en octubre? Foto: Cuartoscuro

Con la llegada del mes de octubre, algunos conductores de vehículos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) deberán llevar a cabo la verificación de sus autos durante el segundo semestre de este 2025. En Unotv.com te decimos a quiénes les toca verificar.

¿Qué autos verificarán durante octubre en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), los vehículos que deben verificar antes de que termine el mes de octubre del 2025 son:

Los que tengan engomado rojo con terminación de placas 3 o 4 , en septiembre y octubre

, Los que tengan engomado verde con terminación de placas 1 o 2, en octubre y noviembre

Calendario de verificación CDMX 2025. Foto: Sedema CDMX

Hay prórroga de 15 días; ve para quiénes

En la capital del país, hay una prórroga de 15 días naturales en las siguientes condiciones:

Haber obtenido un rechazo en los últimos siete días naturales de su periodo en el mismo verificentro

Debido a que el portal de consulta de adeudos (SAF o ADIP) no refleja el pago realizado durante la última semana del periodo por concepto de infracciones al Reglamento de Tránsito con sanción económica

Debido a que el portal de consulta de adeudos (SAF o ADIP) refleja sanciones cívicas de cualquier tipo, durante la última semana del periodo

¿Qué costo tiene?

738.24 pesos

¿Qué pasa si no verifico?

En caso de que no lleves a cabo la verificación que te corresponda, recuerda que no podrás circular; además, tendrás que pagar una multa por verificación vehicular extemporánea, así como por circular en día restringido, sin holograma o por contaminar, de 2 mil 263 pesos.

Pasos para cumplir con la verificación

Ingresa a https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/DVC/ y llena el formulario para hacer una cita en el verificentro más cercano Lleva a tu cita INE, el comprobante de la última vez que verificaste el auto, tarjeta de circulación y copia de la factura si el coche es nuevo

Recuerda llegar 15 minutos antes. Todos los coches de otros estados pueden hacerlo, menos los del Edomex.

Verificación vehicular en octubre del 2025 en Edomex

En el Edomex, la verificación vehicular del mes de octubre del 2025 indica que el trámite corresponde a propietarios de coches con:

Engomado rojo con terminación de placas 3 o 4 , septiembre y octubre con fecha límite el 31 de octubre

, septiembre y octubre con fecha límite el 31 de octubre Engomado verde con terminación de placas 1 o 2, octubre y noviembre con fecha límite el 29 de noviembre

Costos

Doble cero (00), 10 UMA: mil 131 pesos

Cero (0), 5 UMA: 566 pesos

Tipo Uno (1) y Dos (2), 4 UMA: 453 pesos

¿Cuánto pago de multa si no hago la verificación en tiempo?

La multa por hacer la verificación de manera extemporánea en el Edomex asciende a 3 mil 394 pesos, mientras que los autos híbridos pueden exentar de hacerla a través del trámite de Holograma Exento. Pero recuerda que, durante el segundo semestre del 2025, esta multa estará exenta para algunos conductores y se reanudará a partir del 1 de enero del 2026.

¿Por qué se exenta la multa por verificación extemporánea?

Esta medida se debería a las acciones adicionales que se tomarán para la modificación del programa Hoy No Circula desde el segundo semestre del año, que será ampliado hacia otros municipios de la entidad mexiquense.

La multa por verificación extemporánea se volverá a aplicar a partir del mes de enero del año 2026.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]