Pide vicecoordinadora de Morena en San Lázaro votar para que no se deseche desafuero de Cuauhtémoc Blanco   

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados llamó a diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas a votar en contra de que se deseche el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.

“Invito a todas las diputadas, pero también a los diputados hombres a que hagamos un voto de conciencia , en Morena siempre decimos qué, por el bien de todos primera las pobres y los pobres, y también una forma de pobreza es no acceso a la justicia , entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros, pues ser congruentes con nuestro movimiento, ser congruentes con nuestro partido y garantizar justicia ”.

Señaló que éste no es un tema de partidos, sino de garantizar que haya justicia para las mujeres en igualdad de condiciones.

“Nosotros no podemos decir si el diputado Cuauhtémoc es culpable o no, porque ni tenemos el expediente, ni somos ministerios públicos, ni somos jueces, pero lo que sí podemos hacer es no obstaculizar la justicia y que él enfrente el juicio en igualdad de condiciones que una mujer, como ciudadano”.

Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena, Cámara de Diputados