Vicente Fox llama “dama de compañía” a Mariana Rodríguez; “no le permito que me hable así”, le responde

Vicente Fox llama “dama de compañía” a Mariana Rodríguez. Fotos: Cuartoscuro

El expresidente Vicente Fox de nuevo desató la polémica en la red social de X al llamar “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, estratega digital detrás de la campaña del aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, quien a su vez le respondió: “no le permito que me hable así”.

PEDRO, CUENTANOS LA HISTORIA !!

HAY MUCHO DETRAS DE ESA SONRISA Y ESA DAMA DE COMPAÑIA. https://t.co/yh7Q4ICEj8 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

Todo comenzó cuando Vicente Fox Quesada retuiteó un mensaje del hijo del periodista Pedro Ferriz con el siguiente mensaje: “PEDRO, CUENTANOS LA HISTORIA !! HAY MUCHO DETRAS DE ESA SONRISA Y ESA DAMA DE COMPAÑIA” y Mariana Rodríguez usó la misma red social de X para responder al exmandatario:

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre.



No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. https://t.co/lUF92HtLL1 — Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023

El pleito no paró ahí ya que en su defensa Vicente Fox respondió en otro mensaje que no era ningún “machín” y a las pruebas se remitía, no sin antes cometer dos errores ortográficos y manifestar una hondonada provocada por Mariana Rodríguez sin disculparse de forma directa con ella:

“NO SOY NINGUN MACHIN Y A LAS PRUEBAS ME REMITO. LA ONDANADA PROBOCADA POR INFLUENCER PIERDE SU OBJETIVIDAD. AL OFENDIDO VERDADERO DISCULPAS AL ENTENDIDO DE LO QUE SE TRATA, SIGAMOS ADELANTE. MEXICO ES PRIMERO!!”. Vicente Fox, expresidente de México

NO SOY NINGUN MACHIN Y A LAS PRUEBAS ME REMITO.

LA ONDANADA PROBOCADA POR

INFLUENCER PIERDE SU OBJETIVIDAD.

AL OFENDIDO VERDADERO DISCULPAS

AL ENTENDIDO DE LO QUE SE TRATA, SIGAMOS ADELANTE.

MEXICO ES PRIMERO!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

Mariana Rodríguez desacreditó la manera de pensar de Vicente Fox y de paso le señaló que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas, que tiene el objetivo de crear conciencia y prevenir la violencia contra la mujer.

Lo que usted hizo, se llama violencia.



Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta. https://t.co/lUF92HtdVt — Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023

Mujeres en la política salen en defensa de Mariana Rodríguez

Varias mujeres en la política salieron a defender a la influencer Mariana Rodríguez, que se ha distinguido de usar sus redes sociales para catapultar la carrera presidencial de Samuel García de forma fresca y alejada de las viejas formas de la televisión o como lo entienden otros aspirantes o candidatos con ataques, ofensas y acusaciones por corrupción.

Xóchil Gálvez reaccionó y arrobó a Vicente Fox y a Mariana Rodríguez con un mensaje claro: Si atacan a una nos atacan a todas. “Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones”, expresó la aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México.

Si atacan a una nos atacan a todas.



Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya.



Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor.#25N — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 25, 2023

AH COMO LE HA HECHADO CREMA A LOS TACOS……

A QUE VIENE SI ATACAN A UNA NOS ATACAN A TODAS… — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

También se subieron al debate, la senadora de Morena, Citlalli Hernández, quien le recordó a Fox cuando dijo que las mujeres eran “lavadoras de dos patas“, pero expresó que estaba harto de los “viejos lesbianos”. Más centrada, la senadora por Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado expresó su solidaridad a Mariana Rodríguez por el ataque que recibió de Vicente Fox.

Muy bien tu repuesta Mariana. Toda mi solidaridad. Un abrazo!! — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) November 25, 2023

Ni sabes escribir. De verdad, ya retírate Vicente. La política tiene relevo y está harta de los viejos lesbianos como tú.



¿A poco crees que se nos olvida todo lo que has dicho, como que las mujeres somos “lavadoras de dos patas”? — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) November 25, 2023

No sólo Vicente Fox, varios hombres en la política han emitido opiniones que han sido consideradas como machistas o misóginas. La Organización de las Naciones Unidas calcula que unas 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido víctimas de violencia física, sexual o verbal al menos una vez en su vida.