Vicente Fox responde: mi cuenta fue suspendida sin notificación alguna

La cuenta del expresidente Vicente Fox Quesada fue suspendida de X, red social anteriormente conocida como Twitter, luego de una declaración contra la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, a quien llamó “dama de compañía”.

Ante la suspensión de la cuenta, Fox Quesada utilizó una historia de Instagram para confirmar e informar que no le fue notificada dicha acción y que trabajan en la resolución del problema.

“Quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema”

El pasado 25 de noviembre, el expresidente de México respondió a una publicación del periodista Pedro Ferriz, en donde el comunicador destacó que daría a conocer toda la historia del ahora aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano

Sin embargo, en su post también calificó a su esposa como “dama de compañía”.

Usando su cuenta de X, Mariana refutó tal declaración.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”. Mariana Rodríguez.