VIDEO: denuncian que ayuda a damnificados por lluvias va con colores de Morena

Foto: Ayuntamiento Zihuateutla/Diputado Daniel Cortina.

El Gobierno de México continúa con las acciones en los estados afectados por las lluvias, como Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; sin embargo, a través de redes sociales, se ha denunciado que la ayuda hecha por servidores públicos llega utilizando los colores guinda, característicos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ejército lleva víveres en bolsas de Morena

Tal es el caso de la zona serrana de Puebla. De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional descargan bolsas de color guinda para la población del municipio de Zihuateutla.

Además, los víveres depositados en las bolsas llevan la leyenda “Firmeza y corazón, Zihuateutla”, “Por amor a las mujeres”.

El mismo Ayuntamiento también compartió las imágenes mediante su cuenta de Facebook.

Apoyo con los colores de Morena en Veracruz

Una situación similar se reportó en el estado de Veracruz, en donde el diputado local emanado de Morena, Daniel Cortina, llegó a diferentes zonas de la entidad con objetos color guinda.

El legislador por el Distrito III llegó a lugares afectados por las lluvias para distribuir agua y víveres, pero entre los objetos que hizo llegar también hay colchonetas y camastros color guinda.

Además de que va acompañado con colaboradores portando sus chalecos del partido Morena.

Ante estos hechos, los usuarios de redes sociales han señalado que la ayuda a la población afectada por las lluvias de los últimos días se está utilizando electoralmente. Aquí algunos comentarios:

“Si todo lo que se gastaron en bolsas guindas lo hubieran invertido en el presupuesto de #ProtecciónCivil, igual y hubiera menos muertos y damnificados…”

“Rápido compren bolsas de color GUINDA y no dejen pasar nada si no es por el gobierno”

“Vamos a poner todas las donaciones en cajas y bolsas color MIE$%& para poder politizar y que las personas se sientan agradecidos con el gobierno de #Morena”

No se usará ayuda electoralmente

Cabe señalar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó en su conferencia matutina del lunes 13 de octubre que la ayuda se esté usando a favor de Morena.

“No, nosotros… ¡¿Cómo creen que vamos a usar esto electoralmente?! Sería una tragedia”.