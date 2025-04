La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este viernes 25 de abril un video inédito del Papa Francisco en el que habla sobre los mexicanos y la Virgen de Guadalupe.

Durante la conferencia matutina en el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, la mandataria federal proyectó el material audiovisual del Sumo Pontífice a días de su deceso.

La titular del Poder Ejecutivo indicó que tenía dudas por proyectar el video debido a su contenido religioso; sin embargo, señaló que tomó la decisión de compartirlo por el mensaje que le da a los mexicanos.

En el video inédito del Papa Francisco, el líder de la Iglesia católica expresa que la Virgen de Guadalupe representa “la madre del verdadero Dios por quien se vive” y es “patrona del pueblo mexicano”. También subraya que este símbolo es motivo de unidad entre los mexicanos, lo que consideró fundamental para mantener la paz y el bienestar en el país.

“Estuve en México en dos ocasiones. Recuerdo especialmente, durante mi visita como Papa, el momento en que me senté frente a la Guadalupana. El tiempo se me pasó volando, tanto que tuvieron que interrumpirme, no me di cuenta”.