GENERANDO AUDIO...

Traslado de presos. Foto: X @GabSeguridadMX / Ilustrativa

Un video muestra la extradición a Estados Unidos de 26 presos que se encontraban en centros penitenciarios del país, todos ellos vinculados a organizaciones criminales de alto perfil.

En las imágenes, se puede observar a los reos esposados y custodiados por agentes, descendiendo de un avión y siendo llevados a una sala en el aeropuerto mientras esperan ser trasladados a las ciudades donde enfrentarán cargos legales.

Este grupo de presos, que incluye a figuras notorias como Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, fundador de la Familia Michoacana, y Abigael González Valencia, “El Cuini”, líder de Los Cuinis, fue entregado por México en cumplimiento de una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmaron que la extradición se realizó bajo estricta vigilancia y conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, indicó que estos presos representaban un riesgo para la seguridad nacional y que su traslado se realizó mediante un procedimiento legal abreviado, acelerando el proceso y excluyendo algunas etapas tradicionales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Además de “La Tuta” y “El Cuini”, entre los extraditados figuran operadores y líderes de cárteles como Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel del Noreste, involucrados en delitos que van desde tráfico de drogas a gran escala, secuestro, homicidio, hasta lavado de dinero y tráfico de personas.

Esta acción se suma a la extradición de 29 capos realizada a finales de febrero, en un contexto de creciente presión del gobierno estadounidense para desmantelar las organizaciones criminales mexicanas que operan transnacionalmente.