La funcionaria el MP no aplicó atención a una denunciante. Foto: Cuartoscuro

Un video difundido en redes sociales muestra a una agente del Ministerio Público presuntamente incurriendo en negligencia y revictimización contra una mujer que denunció un robo a casa habitación con violencia, en el que varios familiares resultaron gravemente heridos.

La grabación ha desatado indignación ciudadana.

Víctima golpeada y funcionaria que retrasa la investigación

De acuerdo con el testimonio, la víctima acudió con su abogado para denunciar que sujetos ingresaron a su domicilio, la golpearon y sustrajeron pertenencias. El ataque dejó a varios familiares lesionados, incluido uno con pérdida parcial de la lengua.

Pese a la gravedad, la agente retrasó la toma de declaración, cuestionó la versión y sugirió que podía tratarse de una “riña”. También omitió custodiar vehículos vinculados al delito, que según el abogado quedaron abandonados sin vigilancia de los policías que dieron la atención.

En uno de los momentos captados, la mujer reclamó: “No me revictimice, me acaban de golpear”, mientras la funcionaria insistía: “¿Qué va a denunciar? ¿Robo? ¿Lesiones?”.

Denuncian omisión de la Ley General de Víctimas y liberación de agresores

El abogado de la denunciante recordó que la Ley General de Víctimas obliga a una atención prioritaria, especializada y a preservar pruebas. En el video se le escucha decir: “Usted es el órgano investigador. Tiene la obligación de actuar”.

La funcionaria se justificó con frases como “Yo no tengo médicos aquí”, pese a que la ley establece la canalización inmediata a servicios médicos y psicológicos.

Además, reconoció que los presuntos responsables fueron detenidos por policías, pero liberados sin su intervención, lo que evidenció falta de coordinación institucional.

Indignación en redes por atención de Ministerio Público

La actitud burocrática de la agente y la ausencia de protocolos para casos urgentes generaron críticas y llamados a sanciones.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado si abrirá un procedimiento contra la funcionaria señalada.

