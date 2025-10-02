Un día como hoy: video e imágenes de la matanza de Tlatelolco

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El 2 de octubre de 1968, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, quedó grabado en la memoria colectiva de México. La matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, marcó, con sangre, la historia del país.

Minutos antes de las 6 de la tarde, cuando el mitin estaba por culminar, las señales de que la masacre estaba por iniciar se hicieron presentes a la presencia del Ejército se sumó un helicóptero que comenzó a sobrevolar la zona.

Después, bengalas iluminaron el cielo, la luz fue la señal para que comenzara la “lluvia” de balas que salían desde las armas del Ejército y de un grupo vestido de civil que se identificaba por portar un guante blanco en la mano izquierda: el batallón Olimpia.

El miedo y la sangre brotaron de inmediato. Como piezas de dominó caían, uno tras otro, decenas de manifestantes. De acuerdo con información de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “más de 300 personas fueron acribilladas” en la Operación Galeana, como se le nombró a la represión en Tlatelolco.

Cientos comenzaron a correr buscando una salida de la trampa en la que se había convertido la zona de Tlatelolco, no muy lejos del Zócalo capitalino. Algunos, con suerte, lograron dejar atrás la masacre que se vivía en la Plaza de las Tres Culturas.

Sin embargo, otros más no fueron víctimas de las balas, sino de detenciones arbitrarias, pues, tras acribillar a cientos, comenzó la inspección de departamentos en donde algunos estudiantes buscaron esconderse.

Poco a poco, los agentes los sacaron de su escondite y los acorralaron pegados la pared para ser quedar bajo custodia del Ejército. De acuerdo con la CDNH, “se calculó que el número de detenidos en el Campo Militar Número Uno llegó a 2 mil”.

Desde el discurso oficial, bajo el mando de Gustavo Díaz Ordaz, se reportó como saldo final solamente 30 muertos. Años después, en 2006, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado contabilizó, al menos, 350. Aunque reconoció que no era posible tener un número exacto.

En hospitales se reportaron, al menos, 53 heridos graves. La Cruz Roja Mexicana recuerda que auxilió algunas víctimas de esa represión en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.

A más de 5 décadas, año con año, al grito de: “¡2 de octubre no se olvida!”, algunos sobrevivientes y cientos de estudiantes salen a la calle y desde la Plaza de las Tres Culturas exigen que la masacre de Tlatelolco en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz no sea olvidada.

En torno a la matanza de estudiantes, se hicieron libros, películas y canciones.