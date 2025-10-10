GENERANDO AUDIO...

Lluvias del 9 de octubre dejaron municipios afectados. Fotos: Cuartoscuro

Las lluvias intensas registradas el 9 de octubre afectaron a 31 estados del país, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil. Hasta las 15:30 horas, se reportaban, al menos, 21 decesos, 16 de los cuales se registraron en Hidalgo.

La combinación de las tormentas Raymond y Jerry, junto con los remanentes de Priscila, dejó las principales afectaciones en entidades del Golfo, el centro y occidente del país, generando condiciones extremas en menos de 24 horas. El fenómeno provocó ríos desbordados, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y presas al límite de su capacidad.

Entre las zonas más impactadas se encuentran Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, aunque también se reportaron daños en Guerrero, Hidalgo y otras regiones del norte y sur.

Veracruz y Puebla concentran los mayores daños

En Veracruz, 38 municipios registraron daños, principalmente en Poza Rica, donde el río Cazones se desbordó.

Se reportaron corrientes fuera de cauce, deslizamientos de tierra y la muerte de un policía.

Las imágenes difundidas muestran a habitantes refugiados en zonas altas, mientras esperan apoyo de las autoridades.

En Puebla, los reportes oficiales indican 25 municipios afectados, cuatro ríos desbordados y 13 carreteras cerradas en la Sierra Norte.

Las autoridades locales informaron de personas desaparecidas y fallecidas, y se mantiene la alerta por el nivel de la presa Necaxa.

Presas desbordadas en Querétaro y deslizamientos en la Sierra Gorda

En Querétaro, la presa de Jalpan de Serra se desbordó tras las lluvias registradas en la Sierra Gorda. Las autoridades reportaron seis deslizamientos de tierra y la muerte de un menor de edad.

Videos difundidos en redes muestran la fuerza del caudal y el impacto de los deslaves en caminos y comunidades rurales.

Desbordamientos en San Luis Potosí e inundaciones en Guerrero e Hidalgo

En San Luis Potosí, los ríos Axila y Moctezuma salieron de su cauce, generando inundaciones en diversas comunidades que permanecen en alerta.

En Guerrero, la tormenta tropical Raymond dejó calles inundadas en Zihuatanejo, con vehículos parcialmente cubiertos por el agua y avistamientos de cocodrilos en zonas urbanas.

En Hidalgo, los municipios de la Sierra, la Huasteca y la región Otomí-Tepehua sufrieron inundaciones, deslaves y corrientes de agua, con más de mil viviendas afectadas y comunidades incomunicadas. Ene ste estado se reportan al menos 16 fallecimientos.

