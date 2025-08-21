Vidulfo Rosales ya no representará a padres de los 43 de Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

Vidulfo Rosales ya no representará a padres de los 43. Foto: Cuartoscuro

El abogado Vidulfo Rosales Sierra anunció que dejará de representar legalmente a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, tras presentar su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Con esta decisión, Rosales se despide de la defensa que encabezó durante más de una década en uno de los casos más emblemáticos de violencia e impunidad en México.

Extraoficialmente, se ha dicho que Vidulfo Rosales se sumará al equipo del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; sin embargo, él lo negó y aclaró que sólo ha sostenido diálogos con el ministro electo.

“No hay tal. Lo que sostengo son diálogos con el ministro presidente electo, el hermano Hugo Aguilar, pero fuera de ahí no hay nada firme, hay algún diálogo que he sostenido respecto al tema de los derechos de los pueblos indígenas y este nuevo enfoque de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dará el hermano Hugo Aguilar, pero fuera de ahí no hay más”, afirmó en entrevista para Milenio.

Vidulfo Rosales deja la defensa de Ayotzinapa

En una carta titulada “En otras trincheras de lucha”, con fecha del 19 de agosto, el abogado agradeció a Abel Barrera, fundador de Tlachinollan, por los 24 años de trabajo en defensa de comunidades indígenas y campesinas. Recordó momentos clave de su trayectoria, entre ellos la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando acudió a Iguala tras la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

También mencionó los casos de líderes comunitarios asesinados o desaparecidos, como Raúl Lucas Lucía, Arnulfo Cerón Soriano y Marco Antonio Suástegui, hechos que marcaron su labor como defensor.

Mensaje de despedida y compromiso

Rosales agradeció a las organizaciones sociales que acompañó en estas décadas, como la CRAC-PC, el CECOP y, de manera especial, a las familias de los 43 normalistas. Subrayó que, aunque deja la primera línea, seguirá comprometido con la defensa de los derechos humanos desde otras trincheras.

“Mi compromiso con los pueblos indígenas y con la lucha por la justicia sigue intacto”, expresó en su carta.

El movimiento de los 43, que en septiembre cumple 11 años de exigir verdad y justicia, continuará ahora sin el acompañamiento legal de quien fue su representante más visible desde 2014.