Vigente Ley de la Industria Eléctrica: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la Ley de la Industria Eléctrica. Consideró que busca garantizar la continuidad y seguridad del servicio de electricidad en el país.

Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena respaldaron el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que planteó la constitucionalidad en temas como el despacho de electricidad generada por fuentes tradicionales.

“Las normas impugnadas que modifican el orden de despacho deben reconocerse como válidas por cuatro razones: no impiden la participación de los particulares en el mercado de generación de energía eléctrica; segundo, no desnaturalizan a la CFE y no la blindan de competir con los particulares; tercero, no excluyen a las energías limpias de los requisitos que deben cumplir los agentes económicos”.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la SCJN