Vicealmirante y 9 marinos cayeron por huachicol fiscal Foto: especial / cuartoscuro

Vinculan a proceso a vicealmirante y nueve elementos de la Semar por huachicol fiscal. Un juez federal dictó prisión preventiva justificada en su contra y estableció un plazo de seis meses de investigación complementaria.

La audiencia, encabezada por el juez Mario Elizondo Martínez en los juzgados del Altiplano, inició a las 10:00 horas del 8 de septiembre y concluyó la madrugada del 9, con una duración superior a 18 horas.

Huachicol fiscal y decomiso histórico en Tampico

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se derivan del decomiso ocurrido en marzo de 2025 en Tampico, Tamaulipas, donde fueron asegurados:

10 millones de litros de diésel

Un buque

190 contenedores

La FGR señaló que la red permitió el ingreso de 32 embarcaciones con combustible al país, reportado falsamente como aditivos, lo que generó un daño económico al Estado.

Delitos imputados y reclasificación

Durante la audiencia, el juez reclasificó los hechos como delincuencia organizada con fines de realizar delitos relacionados con hidrocarburos.

En el caso del vicealmirante Manuel Roberto “N”, se determinó que habría ejercido funciones de dirección dentro de la estructura. Otros dos implicados habrían coordinado la designación de servidores públicos en aduanas, además de recibir dinero para facilitar el ingreso de embarcaciones.

Integrantes de la Semar vinculados

Entre los demás imputados se encuentran:

Anatalia “N”

Carlos “N”

Fernando “N”

Humberto “N”

Sergio “N”

De acuerdo con la investigación, estos habrían participado en la simulación de revisión de buquetanques, en distintos grados, que incluyó evitar inspecciones mediante el uso de cámaras de vigilancia.

Testimonios y pruebas presentadas

La FGR presentó testimonios que describieron el modo de operación del grupo, entre ellos:

Rubén Guerrero Alcántara, quien fue asesinado en 2024 en Manzanillo, pero habría dejado información sobre el caso antes de su muerte.

Testigos protegidos que relataron la operación de la red de huachicol fiscal.

Solicitud de traslado a penal militar

Durante la audiencia, los imputados solicitaron ser trasladados a un penal militar. Uno de ellos argumentó que ha recibido amenazas por su condición de integrante de la Marina.