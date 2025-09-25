GENERANDO AUDIO...

Ataques en CCHs han vulnerado la vida estudiantil. Fotos: Cuartoscuro

Es muy sabido que en la UNAM la seguridad de sus instalaciones ha sido vulnerada por los llamados porros, grupos de choque que desde hace décadas han desestabilizado la vida universitaria con agresiones en las que se incluyen lanzamientos de petardos y bombas molotov. No son los únicos hechos que han empañado la buena convivencia en la gran casa de estudios. La situación más reciente en la que imperó la violencia es el asesinato de un estudiante en el CCH-Sur por parte de un joven de 19 años.

En tan sólo dos años, de 2023 a la fecha, varios disturbios han despertado alarmas sobre la violencia que se ha desatado en escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Violencia en la UNAM: asesinato y disturbios en CCHs reavivan reclamos de seguridad

Septiembre, 2025, asesinato en CCH Sur

La muerte de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur a manos del estudiante Lex Asthon, quien declaró que inspirado en lo que ocurre en Estados Unidos, su intención era asesinar a 6 alumnos, el reclamo sobre el nivel de seguridad en la UNAM resurgió.

Entre las peticiones está la sugerencia de un protocolo para controlar los accesos, efectuar la detección de metales y que exista una reacción rápida en situaciones de emergencia.

La autonomía que tanto defiende la Universidad podría ser la principal limitación para que acciones se intensifiquen en pro de la integridad de los involucrados en el día a día universitario: estudiantes, docentes y trabajadores.

Lex Ashton, de 19 años, agredió con una guadaña a Jesús Israel, de 16 años, en el CCH Sur de la UNAM. La víctima murió en el estacionamiento de la institución. En el ataque un trabajador administrativo resultó lesionado en su intento de detenerlo.

Asthon se encuentra hospitalizado porque al intentar escapar se arrojó de un segundo piso. Está bajo cuidado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y es parte de un investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México por homicidio calificado y lesiones dolosas.

Apenas el 3 de septiembre de 2025, un grupo de estudiantes fue vulnerado durante una marcha que organizaron para exigir “Fuera porros de la UNAM”. Fueron encontrados por un grupo de encapuchados provenientes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur que se manifestó de forma violenta y causó destrozos a su paso.

Aunque los ánimos se calentaron, el contingente pasó por las Facultades de Derecho y Economía y emitió un mensaje en Rectoría.

Marzo, 20025: apuñalamiento a profesor

Una más en CCH. En el plantel Naucalpan un alumno agredió a un profesor con una arma blanca, esto derivó en el desalojo de la escuela.

Las heridas del profesor causadas por el apuñalamiento fueron valoradas, en primera instancia, por personal médico del plantel, después fue trasladado a un hospital. El ataque ocurrió durante una clase.

El joven fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Mayo, 2024: fallece alumno en disturbio porril

Un presunto ataque de porros terminó con la muerte de un alumno del CCH Naucalpan. La UNAM manifestó su postura al respecto señalando que el ataque violento “de estos grupos que actúan con total impunidad parece no tener otro propósito que el de desestabilizar a esta casa de estudios ante la proximidad de la jornada electoral” que se aproximaba para el 2 de junio.

Se escucharon detonaciones de petardos cerca del CCH Naucalpan. FOTO: Especial

“El fallecimiento de uno de nuestros alumnos, que de pronto se vio sorprendido por el zafarrancho, nos lastima y nos indigna profundamente. Al respecto, estamos brindando el acompañamiento jurídico y emocional a los familiares y hemos reiterado nuestra exigencia del esclarecimiento total de los hechos y castigo ejemplar a los responsables”

Pronunció la UNAM

Octubre, 2023: escuelas en paro y agresión en CCH Vallejo

7 escuelas de la UNAM estuvieron en paro de actividades, entre ellas, CCH Vallejo, la Escuela Nacional Preparatoria 7 “Ezequiel A. Chávez”, FES- Cuautitlán y FES- Acatlán. Se informó que personas encapuchadas tomaron las instalaciones en exigencia de varias demandas.

El 23 de octubre del mismo año ingresó un grupo de encapuchados al CCH Vallejo y agredió a personal, maestros y estudiantes con bombas molotov, petardos y otros proyectiles.

Videos en redes sociales evidenciaron que la irrupción provocó pánico entre los estudiantes. También fue captada una caseta de vigilancia incendiada, se suspendieron las clases y algunos alumnos se refugiaron en salones de clases.

CCH Vallejo. FOTO: Cuartoscuro

El hecho fue relacionado con el grupo porril 3 de Marzo.

Días antes, el 23 de octubre, dos profesoras resultaron con quemaduras de segundo grado tras hechos violentos registrados en el CCH Azcapotzalco.

El reporte de un profesor indicó que las mujeres fueron agredidas por jóvenes que irrumpieron en el plantel, las rociaron de líquidos flamables y, después, las prendieron.

El plantel manifestó en redes sociales que condenaba la agresión y la toma de instalaciones. Confirmó que personal de la escuela resultó con quemaduras.

“Un grupo de encapuchados armados con palos y bombas molotov se postraron en distintos puntos de las instalaciones del plantel y realizaron actos de vandalismo, causando destrozos y quema del edificio de dirección”

Emitió CCH Azcapotzalco en un mensaje

La UNAM también se pronunció indicando que se presentarían “denuncias penales contra los responsables” de lo que calificó como “burda provocación”.

Foto: Cuartoscuro

Mayo 2023: ataques a instalaciones universitarias

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a través de un comunicado que un grupo de personas ingresaron de manera violenta a las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades y a la Dirección General de Presupuesto, donde causaron destrozos y retuvieron por varias horas a personal administrativo.

Un grupo de aproximadamente 40 personas encapuchadas desató los destrozos. Las autoridades de la UNAM ofrecieron en diversas ocasiones el diálogo para conocer y atender sus demandas, sin embargo, durante varias horas fueron rechazados.

Por la situación, la Universidad condenó los hechos vandálicos y el daño al patrimonio universitarios bajo el principio de que una protesta no puede ser justificación para realizar actos propios de organizaciones criminales y que en el fondo pretenden desestabilizar a la Universidad.

¿Qué tiene que pasar?

En este recuento de 2023 a la fecha, destacan las muertes de dos estudiantes y las quemaduras de dos profesoras de la UNAM; evidencias que respaldan la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que los protocolos de seguridad en las instalaciones de la Universidad sean más eficientes?

