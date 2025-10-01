Violencia y desapariciones, los grandes pendientes de Sheinbaum a un año de gobierno

GENERANDO AUDIO...

Gobierno de Sheinbaum enfrenta retos en violencia. Fotos: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum cumple su primer año como presidenta de México con 79 % de aprobación, según una encuesta de Enkoll de agosto. La popularidad se mantiene alta tras giras por todo el país y un estilo cercano con la gente, pero enfrenta pendientes clave: la violencia ligada al narcotráfico y el aumento de desapariciones.

Popularidad en contraste con la violencia

La mandataria ha buscado reforzar la autoestima de mujeres y niñas con mensajes en redes sociales y encuentros en plazas públicas. Su forma de gobernar, marcada por disciplina y cautela política, también le ha permitido manejar la relación con Donald Trump y evitar posicionamientos apresurados en temas internacionales.

Sin embargo, en el ámbito interno, la violencia continúa como una de las principales preocupaciones. Analistas destacan que, aunque se multiplicaron los decomisos de drogas, operaciones de inteligencia y capturas, las cifras de desapariciones muestran una tendencia al alza.

Desapariciones en aumento

En los primeros 11 meses de su gestión se registraron 13 mil 547 desapariciones, más que en el mismo periodo de 2024, cuando fueron 13 mil 106, y en 2023, con 10 mil 315 casos. Muchas de estas víctimas fueron reclutadas de manera forzosa o afectadas por la violencia de los cárteles.

De acuerdo con especialistas, el incremento refleja la dificultad de revertir la política de seguridad de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, pese a los mayores esfuerzos en decomisos y operativos.

El reto de la seguridad y la presión externa

La presidenta celebra la reducción de homicidios, pasando de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de 2025, lo que se traduce en una reducción del 32%; pero enfrenta la crítica de que las desapariciones han crecido.

A pesar de los esfuerzos de la presidenta por reducir la violencia, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi, 64.2 % de la población considera que la inseguridad es el principal problema de México.

Además, persiste la presión de Estados Unidos para obtener más resultados en la lucha contra el narcotráfico, bajo la amenaza de aranceles y la revisión del T-MEC.

Con un 83 % de las exportaciones mexicanas dirigidas al mercado estadounidense, la relación bilateral condiciona parte de su estrategia. Aun así, Sheinbaum ha reiterado que la política interna sigue siendo su prioridad.

Pendientes en el segundo año

Consolidar una estrategia que frene la violencia y reduzca las desapariciones se perfila como uno de los mayores desafíos de su segundo año. Los avances en decomisos y cooperación internacional contrastan con una realidad en la que miles de familias aún esperan respuestas.

