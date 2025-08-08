GENERANDO AUDIO...

Trámite de la visa de Estados Unidos. Foto: Getty Images.

A partir del 2 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizará las categorías de solicitantes que podrán obtener exención de entrevista para visas de no inmigrante.

Esta medida afectará el proceso de solicitud y la obligatoriedad de presentarse físicamente a una entrevista consular.

¿Quiénes ya no estarán exentos de entrevista para la visa de EE. UU.?

A partir de esta actualización, los menores de 14 años y las personas mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista y deberán acudir físicamente a realizar el trámite con un oficial consular.

Los funcionarios estadounidenses mantienen la facultad de requerir entrevistas en persona de manera discrecional, aplicando una revisión caso por caso para garantizar el cumplimiento del proceso.

¿Quiénes califican para exención de entrevista en la visa de no inmigrantes?

Podrán acceder a la exención de entrevista para visas no inmigrantes los solicitantes de visas diplomáticas y oficiales bajo las siguientes categorías: A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, y TECRO E-1.

Además, quienes renueven su visa de turista con validez de diez años dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y que al momento de la emisión de la visa anterior hayan tenido al menos 18 años, podrán también calificar para la exención de entrevista.

El Gobierno de Estados Unidos ha señalado que los solicitantes deben consultar los sitios web de las embajadas y consulados para obtener información más detallada sobre los requisitos y procedimientos de solicitud de visa, así como para conocer más sobre el estado operativo y los servicios de la embajada o consulado.