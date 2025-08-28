Visita de Brasil a México concluye con acuerdos en salud, ciencia y economía

| 15:19 | José Pablo Espíndola | Uno TV
México y Brasil firmaron acuerdos en salud, ciencia y economía; Sheinbaum descartó un tratado de libre comercio y habló de cooperación.
Foto: @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, con quien se concretaron diversos memorándums de entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral en áreas de salud, economía, ciencia y desarrollo ambiental.

Acuerdos en salud

El secretario de Salud, David Kershenobich, y el vicepresidente brasileño firmaron dos memorándums de entendimiento:

  1. COFEPRIS y ANVISA (agencias regulatorias de México y Brasil):
    • Reconocimiento recíproco de capacidades regulatorias.
    • Agilización de registros sanitarios.
    • Facilitar investigaciones clínicas.
    • Certificación conjunta de plantas farmacéuticas.
  2. Birmex y Fundación Fiocruz de Brasil:
    • Desarrollo de principios activos farmacéuticos.
    • Producción local de medicamentos estratégicos.
    • Avance hacia la soberanía sanitaria regional.

“En Latinoamérica tenemos una gran responsabilidad. Este encuentro entre México y Brasil trasciende en verdaderos proyectos de colaboración para nuestras naciones”, afirmó Kershenobich.

Cooperación económica y tecnológica

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que se acordó actualizar los acuerdos de complementariedad ACE 53 y ACE 55, vigentes desde hace más de 20 años, pero descartó que se busque un tratado de libre comercio como el T-MEC.

Entre los temas tratados destacan:

  • Industria automotriz y reglas de origen.
  • Intercambio en temas agroalimentarios.
  • Posible uso de etanol como biocombustible en México, con apoyo de la tecnología brasileña.
  • Cooperación en exploración de aguas profundas, donde Brasil tiene amplia experiencia.

“Ya no se trata de un acuerdo de libre comercio, sino de colaboración y cooperación en ciertas áreas”, precisó Sheinbaum.

[TE PODRÍA INTERESAR: “No estamos pensando en eso”: Sheinbaum descarta acuerdo de libre comercio con Brasil]

Encuentros con empresarios

Además de las reuniones oficiales, se llevaron a cabo encuentros entre empresarios mexicanos y brasileños para identificar complementariedades industriales.

Sheinbaum felicitó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el logro de cero hambre en Brasil, y destacó la relevancia de consolidar proyectos de colaboración regional.

“Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México, y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil”, afirmó la mandataria.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Más de 50% del tiempo de los mexicanos es trabajo no remunerado: Inegi

Nacional

Más de 50% del tiempo de los mexicanos es trabajo no remunerado: Inegi

Increpan a Adán Augusto en la calle: “Saludos a la Barredora”, le gritan

Nacional

Increpan a Adán Augusto en la calle: “Saludos a la Barredora”, le gritan

Uno TV estrena A las Nueve en Uno: noticias y entretenimiento por la mañana a partir del 1 de septiembre

Nacional

Uno TV estrena A las Nueve en Uno: noticias y entretenimiento por la mañana a partir del 1 de septiembre

¿Qué vialidades resultarán afectadas por la megamarcha de transportistas el 1 de septiembre?

Nacional

¿Qué vialidades resultarán afectadas por la megamarcha de transportistas el 1 de septiembre?

Etiquetas: