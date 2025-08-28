Visita de Brasil a México concluye con acuerdos en salud, ciencia y economía
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, con quien se concretaron diversos memorándums de entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral en áreas de salud, economía, ciencia y desarrollo ambiental.
Acuerdos en salud
El secretario de Salud, David Kershenobich, y el vicepresidente brasileño firmaron dos memorándums de entendimiento:
- COFEPRIS y ANVISA (agencias regulatorias de México y Brasil):
- Reconocimiento recíproco de capacidades regulatorias.
- Agilización de registros sanitarios.
- Facilitar investigaciones clínicas.
- Certificación conjunta de plantas farmacéuticas.
- Birmex y Fundación Fiocruz de Brasil:
- Desarrollo de principios activos farmacéuticos.
- Producción local de medicamentos estratégicos.
- Avance hacia la soberanía sanitaria regional.
“En Latinoamérica tenemos una gran responsabilidad. Este encuentro entre México y Brasil trasciende en verdaderos proyectos de colaboración para nuestras naciones”, afirmó Kershenobich.
Cooperación económica y tecnológica
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que se acordó actualizar los acuerdos de complementariedad ACE 53 y ACE 55, vigentes desde hace más de 20 años, pero descartó que se busque un tratado de libre comercio como el T-MEC.
Entre los temas tratados destacan:
- Industria automotriz y reglas de origen.
- Intercambio en temas agroalimentarios.
- Posible uso de etanol como biocombustible en México, con apoyo de la tecnología brasileña.
- Cooperación en exploración de aguas profundas, donde Brasil tiene amplia experiencia.
“Ya no se trata de un acuerdo de libre comercio, sino de colaboración y cooperación en ciertas áreas”, precisó Sheinbaum.
Encuentros con empresarios
Además de las reuniones oficiales, se llevaron a cabo encuentros entre empresarios mexicanos y brasileños para identificar complementariedades industriales.
Sheinbaum felicitó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el logro de cero hambre en Brasil, y destacó la relevancia de consolidar proyectos de colaboración regional.
“Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México, y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil”, afirmó la mandataria.
