Vivienda Bienestar 2025: inicia segunda etapa; ve dónde hay registro

Vivienda para el Bienestar 2025. Foto: Gettyimages

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció el inicio de la segunda etapa del Programa de Vivienda para el Bienestar, a partir del 25 de septiembre de 2025, con el despliegue de 50 módulos en 47 municipios de 25 estados del país.

Este programa forma parte de la estrategia nacional para garantizar el derecho a una vivienda digna a personas en situación de alta marginación, comunidades indígenas o sectores vulnerables, bajo la coordinación de la Secretaría de Bienestar, la SEDATU y la CONAVI, en cumplimiento con la política social del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

“Reforzamos nuestro compromiso de acercar el programa a más familias del país, con un proceso justo, transparente y sin intermediarios”, afirmó Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi.

¿Dónde habrá registro?

Los módulos estarán ubicados en los siguientes municipios, entre ellos Loreto y Peto, en BCS, donde las oficinas abrirán el 29 de septiembre:

Baja California Sur: Loreto, La Paz

Sonora: Puerto Peñasco, Nogales, Álamos

Sinaloa: El Fuerte

Nayarit: Ahuacatlán

Durango: Gómez Palacio

Coahuila: Sabinas

Nuevo León: Linares

Tamaulipas: Matamoros, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo

Zacatecas: Tlaltenango De Sánchez Román

San Luis Potosí: Ciudad Valles, Charcas

Aguascalientes: Aguascalientes

Guanajuato: San Diego De La Unión, Salvatierra, Celaya, Cortazar

Colima: Tecomán

Michoacán: Pátzcuaro

Guerrero: Tlalchapa

Edomex: Atlacomulco

Morelos: Xoxocotla

Hidalgo: Tepeji Del Río, El Arenal

Puebla: Acajete, Ocotepec

Tlaxcala: Santa Cruz Tlaxcala

Tabasco: Jonuta, Cunduacán, Tacotalpa, Balancán

Campeche: Campeche

Yucatán: Panabá, Tizimín, Izamal, Bokobá, Tekax, Peto

Quintana Roo: Benito Juárez

Chiapas: Arriaga, Acapetahua, Tonalá

¿Cómo hacer el registro?

El trámite es presencial, gratuito y personal, sin gestores ni intermediarios. Se requiere presentar original y copia de:

Identificación oficial con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

El horario de atención general será de 8:00 a 16:00 horas, aunque podría variar por localidad. Se recomienda consultar el mapa interactivo del sitio oficial: pvb.conavi.gob.mx

¿Qué sigue después del registro?

Una vez completado el trámite, CONAVI evaluará las solicitudes en un máximo de 20 días hábiles. Las personas preseleccionadas serán publicadas en el sitio web oficial y notificadas por teléfono, SMS o WhatsApp para agendar una visita domiciliaria.