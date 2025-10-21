GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Con la intención de ampliar el acceso a casa habitación, se implementó el programa “Vivienda para el Bienestar” con el que se busca entregar 186 mil casas nuevas tan sólo este año. Autoridades han revelado cómo son y cuánto cuesta tener una de estas construcciones.

¿Cómo son las casas del programa “Vivienda para el Bienestar”?

De acuerdo con lo revelado, las viviendas del Bienestar tendrán un mínimo de 60 metros cuadrados. La construcción contempla que se cuenta con:

Cocina

Baño

Recámara

Sala

Comedor

Además, la construcción también contempla un diseño para que las familias puedan construir un segundo piso en el futuro, por lo que se evitan los techos que dificulten la ampliación del hogar.

Durante una comparecencia en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, destacó que las viviendas del Bienestar estarán localizadas en una buena ubicación, pues se busca que sean “funcionales” para los interesados en adquirir una.

¿Cuánto cuesta una vivienda del bienestar?

Con la finalidad de apoyar a los sectores más vulnerables, se estableció el costo de una vivienda del Bienestar en 630 mil pesos, como precio máximo calculado en función del salario mínimo vigente.

De acuerdo con del Consejo de Administración del Infonavit, en caso de ajustes en el salario mínimo en alguna región, el monto podrá actualizarse proporcionalmente.

Además, destacó que la determinación de cada precio considerará el costo del terreno, urbanización, construcción, estudios y administración, así como las características del entorno.

Para poder ser parte de los beneficiarios del programa Vivienda del Bienestar, es necesario cumplir con lo siguiente:

Ganar entre uno y dos salarios mínimos

No contar con vivienda propia

Actualizar tus datos de contacto en micuenta.infonavit.org.mx (teléfono, correo y dirección)

