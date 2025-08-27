GENERANDO AUDIO...

Ya publicaron las listas de preseleccionados. Foto: Conavi.

A inicios de agosto, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) comenzó con el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar y ya cuenta con el listado de solicitudes de preseleccionados en esta primera fase.

Aquí en Unotv.com te decimos como saber si fuiste preseleccionado y cuál es el próximo paso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cómo saber si fuiste preseleccionado para el Programa Vivienda para el Bienestar?

La Conavi detalló que tras la revisión de los registros realizados en los módulos del Programa de Vivienda para el Bienestar, cuenta con el listado de personas preseleccionadas que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en la convocatoria.

Para consultar la información, es necesario seguir los siguientes pasos:

Entrar al portal – https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/#/Inicio

Ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Revisar si tu folio está entre los elegidos para continuar con la siguiente etapa

Documentos que debes presentar si fuiste preseleccionado

Si tu folio está entre los preseleccionados, deberás contar con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

Certificado de no propiedad

Carta de no derechohabiencia

Comprobante de ingresos

Comprobante de estado civil

De ser el caso, certificado de discapacidad

¿Cuáles son los siguientes pasos en el Programa Vivienda para el Bienestar?

Ten en cuenta los siguientes pasos antes de ser beneficiario del Programa Vivienda para el Bienestar:

Convocatoria telefónica. Las personas que resulten seleccionadas para continuar el proceso, serán contactadas a los números que proporcionaron en su registro para programar una visita.

Visita domiciliaria. En la fecha programada, la persona solicitante deberá encontrarse en el domicilio y presentar la documentación requerida (original y copia) para el levantamiento de la Cédula de Información Socioeconómica (CIS).

Perfilamiento de la demanda y publicación de resultados. Con la información y documentación recabada en la visita, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Sorteo. Se realizará en caso de que la demanda supere la disponibilidad de vivienda.

Padrón de personas beneficiarias. Las personas que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos o bien, resultaron seleccionadas en el sorteo, formarán parte del padrón preliminar de personas beneficiarias, para su posterior aprobación por el Comité de Financiamiento de la Conavi.

La Conavi determinará el listado final de personas beneficiarias tras analizar la documentación e información proporcionada.

Los resultados finales se publicarán en: