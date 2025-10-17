GENERANDO AUDIO...

Madres solteras pueden registrarse a este beneficio. Foto: Cuartoscuro

El programa Vivienda para el Bienestar 2025, impulsado por el Gobierno federal y administrado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), abrirá su tercer registro el 20 de octubre de 2025, sin incluir módulos en la Ciudad de México (CDMX).

El programa tiene como objetivo entregar una casa digna a madres solteras, mujeres jefas de familia, personas indígenas, afromexicanas, adultas mayores y personas con discapacidad que viven en condiciones de vulnerabilidad social o alta marginación.

Requisitos para acceder a Vivienda para el Bienestar

Las personas interesadas en obtener una vivienda deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la CONAVI:

Ser mayor de 18 años

Tener dependientes económicos

Percibir un ingreso menor a dos salarios mínimos

No contar con vivienda propia

No ser derechohabiente del Infonavit o Fovissste

o No haber recibido apoyos previos de la Conavi

Fechas y proceso de registro

El registro a Vivienda para el Bienestar 2025 inició el 25 de septiembre y continuará durante octubre. Los interesados deben acudir a los módulos oficiales disponibles en 47 municipios de 25 entidades federativas.

Los documentos requeridos son:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio

La Comisión Nacional de Vivienda evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Los resultados preliminares se publicarán en el portal oficial www.gob.mx/conavi. Las personas seleccionadas recibirán una llamada, mensaje SMS o WhatsApp para confirmar una visita domiciliaria.

CDMX queda fuera del registro en octubre 2025

De acuerdo con la información publicada por la CONAVI, durante la tercera etapa de Vivienda para el Bienestar no habrá módulos de registro en la CDMX.

La dependencia precisó que, aunque el programa tiene cobertura nacional, la Ciudad de México no forma parte de la actual etapa de inscripción. En su comunicado, añadió que en la capital continúa vigente el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), que también ofrece opciones de acceso a vivienda.

Próximas etapas y registro para capitalinos

Las personas interesadas en la CDMX deberán esperar nueva información oficial por parte de la CONAVI o del INVI, quienes anunciarán si el trámite podrá realizarse en línea o de forma presencial en futuras convocatorias.

La CONAVI reiteró que el 20 de octubre de 2025 iniciará el tercer registro de Vivienda para el Bienestar, y que próximamente se detallarán los estados participantes en los que habrá módulos disponibles.