Foto: Cuartosocuro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dará inicio a la tercera etapa de registro del programa Vivienda para el Bienestar 2025, del 13 al 19 de octubre, para todas las personas interesadas en solicitar el apoyo y que cumplan con los criterios de elegibilidad.

Este programa del Gobierno de México busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada para quienes más lo necesitan, priorizando a personas que viven en condiciones de alta marginación, indígenas o con carencias sociales.

La Conavi planea cerrar el 2025 con 86,000 viviendas construidas o en etapa de obra, dirigidas a la población no derechohabiente. Para esta tercera etapa se distribuirán proyectos en 50 predios, con inscripciones en más de 50 módulos de registro ubicados en diversas entidades de la República. Los interesados pueden consultar su módulo en este enlace.

¿Quiénes pueden aplicar?

Podrán participar quienes cumplan con los siguientes criterios:

Tener 18 años o más , o ser dependientes económicos si son menores.

, o ser dependientes económicos si son menores. Percibir hasta dos salarios mínimos (máximo 17,000 pesos mensuales).

(máximo 17,000 pesos mensuales). No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún instituto estatal o municipal de vivienda.

de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún instituto estatal o municipal de vivienda. No haber recibido apoyos previos de vivienda de la Conavi.

de vivienda de la Conavi. Residir en zonas prioritarias y no contar con vivienda propia.

Requisitos para registrarse

Los interesados deberán acudir al módulo de registro correspondiente presentando en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir o Cartilla Militar). Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses. CURP.

Durante el registro, se aplicará una Cédula de Diagnóstico para recopilar información veraz y comprobable. La solicitud será revisada para verificar el cumplimiento de criterios y requisitos.

¿Qué pasa si resultas seleccionado?

Los beneficiarios serán contactados vía telefónica para programar una visita domiciliaria, en la que deberán entregar documentos complementarios como:

Acta de nacimiento

Comprobante de ingresos

Certificado de no propiedad

Acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio

Constancia médica en caso de discapacidad

La Conavi publicará los resultados en su sitio oficial www.gob.mx/conavi y en lugares estratégicos dentro del polígono de atención correspondiente.

Cómo mantenerse informado

Las convocatorias se difunden a través de medios oficiales y redes sociales de Conavi, indicando fechas, lugares de registro y requisitos. Los registros solo se podrán realizar en los módulos designados para cada polígono prioritario.

El programa Vivienda para el Bienestar 2025 es una oportunidad para obtener un hogar adecuado, dirigido a quienes no cuentan con vivienda propia y buscan mejorar su calidad de vida.