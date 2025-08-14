GENERANDO AUDIO...

Habrá 58 módulos de registro para Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició el lunes 11 de agosto el registro para el programa Vivienda para el Bienestar, que ofrece un apoyo a las familias para acceder a una vivienda adecuada.

En esta primera etapa se habilitaron 58 módulos de registro en zonas prioritarias de 21 estados, entre ellos Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

¿Cómo registrarse a Vivienda para el Bienestar?

El trámite es personal e intransferible y se realiza exclusivamente en los módulos autorizados. No se permite registrar a través de representantes o apoderados.

Para saber si hay un módulo cercano, las y los interesados pueden consultar el mapa interactivo en el micrositio oficial del programa: https://pvb.conavi.gob.mx. Ahí se puede conocer la ubicación, fechas y horarios de atención. Si tu entidad aún no aparece, la Conavi recomienda mantenerse atenta(o) a las siguientes etapas.

Documentos necesarios

Quienes acudan deberán presentar original y copia de:

Identificación oficial vigente con fotografía ( INE o equivalente )

) CURP actualizado

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Horarios de registro

El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos módulos podrían operar con horarios extendidos. Se recomienda acudir en la fecha asignada para tu localidad y con la documentación completa para evitar contratiempos.

Después del registro

La Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Los listados preliminares se publicarán en www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos de las zonas de atención.

Las personas preseleccionadas recibirán una llamada, SMS o mensaje de WhatsApp para programar una visita domiciliaria, donde se verificará la información y, si es necesario, se pedirá documentación adicional.

Criterios para ser beneficiario de Vivienda para el Bienestar

Para poder acceder al apoyo de Vivienda para el Bienestar, se debe cumplir con lo siguiente:

Tener 18 años o más (o ser menor de edad con dependientes económicos directos)

(o ser menor de edad con dependientes económicos directos) Ingreso familiar máximo de 2 salarios mínimos (hasta 17mil pesos mensuales)

(hasta 17mil pesos mensuales) No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de institutos estatales o municipales de vivienda

ni de institutos estatales o municipales de vivienda No haber recibido apoyos previos de vivienda de Conavi

Residir en una zona considerada polígono prioritario

No contar con vivienda propia

Resultados finales

Tras el análisis de la documentación, la Conavi publicará el listado definitivo de beneficiarios. Si la demanda rebasa la capacidad de atención, se realizará un sorteo y se podría habilitar una segunda etapa.

Una vez aprobado, el subsidio se formaliza mediante la firma de instrumentos jurídicos entre la Conavi y la persona beneficiaria.

