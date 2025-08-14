Vivienda para el Bienestar: así es el registro en los módulos para agosto 2025
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició el lunes 11 de agosto el registro para el programa Vivienda para el Bienestar, que ofrece un apoyo a las familias para acceder a una vivienda adecuada.
En esta primera etapa se habilitaron 58 módulos de registro en zonas prioritarias de 21 estados, entre ellos Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
¿Cómo registrarse a Vivienda para el Bienestar?
El trámite es personal e intransferible y se realiza exclusivamente en los módulos autorizados. No se permite registrar a través de representantes o apoderados.
Para saber si hay un módulo cercano, las y los interesados pueden consultar el mapa interactivo en el micrositio oficial del programa: https://pvb.conavi.gob.mx. Ahí se puede conocer la ubicación, fechas y horarios de atención. Si tu entidad aún no aparece, la Conavi recomienda mantenerse atenta(o) a las siguientes etapas.
Documentos necesarios
Quienes acudan deberán presentar original y copia de:
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)
- CURP actualizado
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
Horarios de registro
El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos módulos podrían operar con horarios extendidos. Se recomienda acudir en la fecha asignada para tu localidad y con la documentación completa para evitar contratiempos.
Después del registro
La Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Los listados preliminares se publicarán en www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos de las zonas de atención.
Las personas preseleccionadas recibirán una llamada, SMS o mensaje de WhatsApp para programar una visita domiciliaria, donde se verificará la información y, si es necesario, se pedirá documentación adicional.
Criterios para ser beneficiario de Vivienda para el Bienestar
Para poder acceder al apoyo de Vivienda para el Bienestar, se debe cumplir con lo siguiente:
- Tener 18 años o más (o ser menor de edad con dependientes económicos directos)
- Ingreso familiar máximo de 2 salarios mínimos (hasta 17mil pesos mensuales)
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de institutos estatales o municipales de vivienda
- No haber recibido apoyos previos de vivienda de Conavi
- Residir en una zona considerada polígono prioritario
- No contar con vivienda propia
Resultados finales
Tras el análisis de la documentación, la Conavi publicará el listado definitivo de beneficiarios. Si la demanda rebasa la capacidad de atención, se realizará un sorteo y se podría habilitar una segunda etapa.
Una vez aprobado, el subsidio se formaliza mediante la firma de instrumentos jurídicos entre la Conavi y la persona beneficiaria.