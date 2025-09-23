Vivienda para el Bienestar: conoce quiénes podrán acceder a las casas de Infonavit de 630 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

El Infonavit tendrá precios accesibles en casas. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) estableció que las viviendas que construya o rehabilite dentro del programa de Vivienda para el Bienestar tendrán un precio máximo de 630 mil pesos.

Lo anterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 19 de septiembre. Esta medida busca garantizar que los inmuebles sean accesibles para las personas trabajadoras que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

¿Quiénes podrán acceder?

El programa está dirigido principalmente a trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos generales, que no cuenten con vivienda propia. Los beneficiarios deberán actualizar sus datos de contacto en micuenta.infonavit.org.mx, incluyendo teléfono, correo y dirección.

Asimismo, quienes deseen participar podrán acudir a las oficinas de Infonavit para registrar su interés y avanzar en la precalificación. La asignación de viviendas se realizará según el orden de registro de los derechohabientes, por lo que es importante estar atento a la convocatoria oficial.

¿Cómo se calcula el precio máximo?

El precio de 630 mil pesos se determinó tomando en cuenta:

El salario mínimo vigente, con ajustes regionales si aplica

El costo del terreno, urbanización, construcción, estudios y administración

Las características del entorno y el tipo de vivienda (unifamiliar, dúplex, vertical, entre otros)

Este monto se registrará en el Registro Único de Vivienda y quedará reflejado en la documentación notarial al momento de la compraventa. El Consejo de Administración del Infonavit podrá actualizar este tope en el futuro según nuevas disposiciones.

Meta del programa

El programa de Vivienda para el Bienestar busca la construcción de al menos 1.1 millones de viviendas en todo el país como parte de la Política Nacional de Vivienda impulsada por el Gobierno de México.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]