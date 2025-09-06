GENERANDO AUDIO...

El Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), mantiene su proceso tras publicar el listado de personas preseleccionadas. Si tu folio aparece entre los elegidos, deberás preparar la documentación que permitirá validar tu solicitud y continuar el proceso para acceder a una casa.

¿Cómo saber si fuiste preseleccionado?

La Conavi informó que las solicitudes registradas en agosto ya fueron revisadas y solo quienes cumplieron con los criterios de elegibilidad pasaron a la etapa de preselección.

Para verificar tu estatus, debes:

Ingresar al portal oficial – https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/#/Inicio

Capturar tu CURP

Revisar si tu folio aparece en el listado de preseleccionados

Documentos a presentar del Programa Vivienda para el Bienestar

Si tu folio está entre los seleccionados, deberás contar con original y copia de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

CURP de impresión reciente

Identificación oficial vigente (INE)

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

Comprobante de estado civil: acta de matrimonio, constancia de concubinato o, en caso de ser soltero, constancia de inexistencia de matrimonio

Certificado de NO propiedad (Certificado de Adquisición o Enajenación de Bienes Inmuebles)

Carta de NO derechohabiencia

En caso de aplicar: Certificado de Discapacidad emitido por una institución pública de salud

Pasos a seguir en el proceso del Programa Vivienda para el Bienestar

El programa contempla varias fases antes de la asignación final de viviendas:

Convocatoria telefónica. La Conavi contactará a los preseleccionados al número proporcionado en el registro

La Conavi contactará a los preseleccionados al número proporcionado en el registro Visita domiciliaria. Se verificará la información y se levantará la Cédula de Información Socioeconómica (CIS)

Se verificará la información y se levantará la Cédula de Información Socioeconómica (CIS) Perfilamiento de la demanda. Con los datos recabados, se seleccionará a las personas que cumplan con los requisitos

Con los datos recabados, se seleccionará a las personas que cumplan con los requisitos Sorteo. Se realizará si la demanda supera la disponibilidad de casas

Se realizará si la demanda supera la disponibilidad de casas Padrón preliminar. Quienes cumplan con los criterios aparecerán en la lista previa de beneficiarios

Quienes cumplan con los criterios aparecerán en la lista previa de beneficiarios Publicación de resultados finales. Se hará a través del portal gob.mx/conavi

El Programa Vivienda para el Bienestar busca garantizar el derecho a una vivienda digna. Si fuiste preseleccionado, prepara tus documentos y mantente atento a la llamada de Conavi para avanzar en el proceso.