Checa los resultados de Vivienda para el Bienestar. Fotos: Cuartoscuro

El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México a través de la Conavi, busca garantizar un hogar digno a las familias más vulnerables. Los resultados de la primera fase ya están disponibles en la página oficial de la Comisión Nacional de Vivienda, y quienes resultaron preseleccionados deben preparar ciertos documentos clave para continuar el trámite.

¿Cómo consultar si fuiste seleccionado en vivienda para el Bienestar?

Los interesados deben ingresar al portal de Conavi, donde encontrarán el anuncio “Listado de solicitudes preseleccionadas”. Ahí, es posible verificar los resultados ingresando el CURP o el folio de prerregistro.

Si tu nombre aparece en la lista, pasarás a la segunda etapa del proceso, que se compone de varios momentos:

Convocatoria telefónica : personal de Conavi se comunicará para agendar una visita domiciliaria.

: personal de Conavi se comunicará para agendar una visita domiciliaria. Visita al hogar : se levantará una cédula socioeconómica y se revisará la documentación.

: se levantará una cédula socioeconómica y se revisará la documentación. Perfilamiento de la demanda : se verificará quiénes cumplen los requisitos.

: se verificará quiénes cumplen los requisitos. Sorteo : en caso de que la demanda supere la disponibilidad de viviendas.

: en caso de que la demanda supere la disponibilidad de viviendas. Padrón preliminar: quienes resulten elegibles se integrarán en este listado antes de la resolución final.

Documentos que solicita Conavi en la visita domiciliaria

Durante la visita programada, deberás tener listos los siguientes papeles para que tu solicitud en Vivienda para el Bienestar avance sin contratiempos:

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

CURP de impresión reciente.

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Comprobante de estado civil: acta de matrimonio, constancia de concubinato o, en caso de ser soltero, constancia de inexistencia de matrimonio.

Certificado de NO propiedad (Certificado de Adquisición o Enajenación de Bienes Inmuebles).

Carta de NO derechohabiencia.

En caso de aplicar: Certificado de Discapacidad emitido por una institución pública de salud.

¿Qué sigue después de entregar los documentos?

La Conavi analizará la información y los papeles recabados durante la visita domiciliaria. Quienes cumplan con los criterios y requisitos aparecerán en el listado final de personas beneficiarias, que será publicado tanto en el portal oficial como en espacios estratégicos de los polígonos de atención.

Con ello, el programa Vivienda para el Bienestar busca avanzar en el objetivo de reducir el rezago habitacional y brindar seguridad a miles de familias mexicanas.

¿A quién beneficia Vivienda para el Bienestar?

Este programa de la Conavi está dirigido principalmente a personas en condiciones de marginación, comunidades indígenas y familias que enfrentan carencias sociales. Su propósito es ampliar el acceso a vivienda adecuada, especialmente para quienes históricamente han sido excluidos del derecho a un hogar.

