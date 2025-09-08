GENERANDO AUDIO...

Programa Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

El Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), terminó su primera etapa de registro.

Por lo que, según el proceso, del 26 de agosto al 18 de septiembre se llevarán a cabo visitas domiciliarias a las personas inscritas para aplicar una evaluación socioeconómica y recopilar documentos adicionales.

Visitas domiciliarias en segunda etapa

Durante esta fase, los beneficiarios que entregaron su primera documentación en agosto y se encuentran dentro de los registros validados en la primera fase serán contactados por personal de la Conavi.

Entre las fechas a considerar para el programa se encuentran:

11 al 23 de agosto: registro inicial y entrega de documentos

registro inicial y entrega de documentos 26 de agosto al 18 de septiembre: visitas domiciliarias para levantar diagnóstico socioeconómico

visitas domiciliarias para levantar diagnóstico socioeconómico 14 de noviembre: asamblea para realizar el sorteo de asignación de viviendas

¿Qué hacer si resultas seleccionado o seleccionada?

En caso de ser elegido, la Conavi se pondrá en contacto contigo vía telefónica para agendar la visita a tu domicilio. Si no respondes en el primer intento, se hará una segunda llamada.

“No habrá listas ni dedazos. La asignación de viviendas se realizará a través de un sorteo transparente y público, con reglas claras y verificables, priorizando siempre a las familias en mayor situación de necesidad”. Rodrigo Chávez Contreras, director Conavi

Durante esta visita deberás entregar la documentación complementaria que se te notificará previamente y proporcionar datos adicionales para la evaluación socioeconómica.

Documentos requeridos para la visita

Entre los papeles solicitados durante la visita domiciliaria se encuentran:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio actualizado

Comprobante de ingresos o constancia de no ingresos

Documentación adicional que acredite la situación socioeconómica del solicitante

La documentación probatoria se deberá entregar sólo si son seleccionados para la segunda etapa.

El registro debe realizarse personalmente por el solicitante en la fecha y hora establecida

No se permite el registro mediante apoderado o representante

Es indispensable estar presente en el día y hora programada para la visita

Si no es posible establecer contacto, no podrás continuar en el proceso

La Conavi determinará el listado final de personas beneficiarias tras analizar la documentación e información proporcionada. Los resultados finales se publicarán en: https://www.gob.mx/conavi

El Programa de Vivienda para el Bienestar busca garantizar el acceso a una vivienda adecuada, bajo el principio de que todas las familias mexicanas deben contar con un espacio seguro y digno.