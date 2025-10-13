Viviendas recuperadas por Infonavit podrán rentarse con opción a compra

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) avanza en su plan nacional de recuperación y regularización de viviendas abandonadas o con adeudos, con el fin de reinsertarlas en el mercado bajo el programa de Regeneración Comunitaria.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó en mayo que el programa busca dar nueva vida a 933 mil viviendas que se encuentran en diversas condiciones: abandonadas, ocupadas irregularmente o vandalizadas, muchas de ellas construidas en sexenios anteriores.

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, coordina el censo en conjunto con Infonavit, mediante mil 632 servidores de la nación desplegados en 255 regiones de los 32 estados del país.

Hasta mayo de 2025, el avance del censo registró 47 mil 847 viviendas:

87% están ocupadas

están ocupadas 13% permanecen desocupadas

Del total de las viviendas identificadas:

131 mil se encuentran en juicios masivos

se encuentran en 216 mil están adjudicadas sin escriturar por irregularidades en procesos judiciales

están sin escriturar por irregularidades en procesos judiciales 497 mil presentan alto grado de adeudo

presentan 89 mil corresponden al Fovissste con algún tipo de problema jurídico o financiero

Regularización y arrendamiento social

El objetivo del censo es definir acciones específicas según la condición de cada inmueble:

Si la casa está ocupada por el acreditado , se ofrecerá reestructura del crédito , congelamiento de deuda o reducción de tasa y mensualidad.

, se ofrecerá , congelamiento de deuda o y mensualidad. Si está ocupada por un tercero , se aplicará un esquema de arrendamiento social con opción a compra .

, se aplicará un . Las viviendas desocupadas o vandalizadas serán rehabilitadas y puestas en renta con opción a compra.

Montiel advirtió a la población no caer en manos de intermediarios o “coyotes”, y recordó que todos los trámites del Infonavit son gratuitos y directos ante el Instituto o la Secretaría del Bienestar.

Programa de Regeneración Comunitaria

Este programa, establecido en la Ley del Infonavit (artículo 3, Fracción IV), busca reinsertar viviendas adecuadas al mercado mediante proyectos de regeneración urbana y social.

Las etapas del programa incluyen:

Priorización de municipios y convenios entre Sedatu, Infonavit y gobiernos locales. Diagnóstico integral y plan maestro urbano. Convocatoria pública y concurso de proyectos para seleccionar desarrolladores. Ejecución del proyecto mediante coinversión público-privada. Monitoreo y evaluación de resultados.

Aunque muchas de estas propiedades pueden considerarse “remates Infonavit”, el Instituto no las vende directamente al público.

Las viviendas son rehabilitadas y posteriormente comercializadas por co-inversores autorizados, es decir, inmobiliarias y desarrolladoras registradas ante el Infonavit.

Para conocer la oferta disponible, puedes consultar: