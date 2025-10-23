GENERANDO AUDIO...

Ciudades más inseguras, según el Inegi. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al tercer trimestre de 2025. Los resultados señalan que Culiacán, Irapuato y Chilpancingo son las tres ciudades de México con mayor percepción de inseguridad entre sus habitantes.

Los encuestados son personas mayores de 18 años y se realizó el muestreo en 27 mil 130 viviendas ubicadas en 91 ciudades del país, incluyendo las 17 demarcaciones de la Ciudad de México (CDMX).

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México

Según la encuesta del Inegi, en el tercer trimestre del año, la ciudad con mayor percepción de inseguridad es Culiacán, Sinaloa, con un 88.3%; muy de cerca está Irapuato, Guanajuato (88.2%).

El tercer puesto lo ocupa Chilpancingo, Guerrero (86.3%); le sigue Ecatepec, Estado de México (84.4%) y en quinto lugar Cuernavaca, Morelos (84.2%).

Además de Ecatepec, en el top 10 aparecen otras tres ciudades mexiquenses: Naucalpan, Chimalhuacán y Cuautitlán. De hecho, el Edomex es el único estado que se repite entre las primeras 10 posiciones.

Ciudades con mayor percepción de inseguridad

Irapuato, Guanajuato: 88.2%

Chilpancingo, Guerrero: 86.3%

Ecatepec, Estado de México: 84.4%

Cuernavaca, Morelos: 84.2%

Ciudad Obregón, Sonora: 83.6%

Uruapan, Michoacán: 82.6%

Naucalpan, Estado de México: 82.1%

Chimalhuacán, Estado de México: 81.9%

Cuautitlán, Estado de México: 81.7%

Lugares donde la gente percibe mayor inseguridad

La encuesta del Inegi también indica cuáles son los lugares en los que la población se siente más insegura. En primer lugar, se encuentran los cajeros automáticos y en quinto los bancos en general, lo que muestra que existe un temor de la gente al momento de acudir a las sucursales bancarias.

En segundo lugar, se encuentra el transporte público, seguido de la calle y la carretera. Estos son los primeros cinco lugares de la encuesta.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Lugares donde la población se siente más insegura

Cajeros automáticos: 71.7%

Transporte público: 64.9%

Calle: 64.4%

Carretera: 57.1%

Banco: 54.6%

En general, las mujeres encuestadas mencionaron que perciben mayor inseguridad en los espacios físicos, en comparación con las respuestas expresadas por los hombres.

Lugares donde la población se siente más insegura (mujeres/hombres)