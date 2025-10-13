Vuelca tráiler de refrescos en La Pera; cierran autopista México-Cuernavaca

GENERANDO AUDIO...

Tráiler de la Coca-Cola vuelca en La Pera. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Un tráiler cargado con refrescos de Coca-Cola volcó este domingo en la zona de La Pera, sobre la autopista México-Cuernavaca, lo que provocó el cierre total de la circulación hacia Cuernavaca y una fuerte carga vehicular en dirección a la Ciudad de México.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que los carriles permanecen bloqueados mientras se realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada y limpiar la vialidad.

Refrescos y vidrios cubren la autopista

De acuerdo con Capufe, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 66, donde el tractocamión volcó y perdió toda su carga, dejando cientos de botellas rotas sobre el asfalto.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la carpeta asfáltica cubierta de vidrios y cajas de refrescos esparcidas a lo largo de varios metros.

Autoridades habilitaron una desviación hacia Cuernavaca por el campamento de Capufe en La Pera, que conecta con la carretera libre, mientras que los carriles en dirección a la Ciudad de México se mantienen abiertos pero con tránsito lento.

Capufe mantiene cierre parcial y recomienda rutas alternas

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Capufe exhortó a los automovilistas a llamar al 074 para obtener información sobre la limpieza de la autopista y las rutas alternas disponibles.

El organismo reiteró que su personal continúa trabajando en la zona para restablecer la circulación lo antes posible.

Hasta la tarde de este domingo, la vialidad seguía con alerta de cierre hacia Cuernavaca, mientras grúas y cuadrillas realizaban labores para retirar los restos de vidrio, cajas y la unidad volcada.