¿Cómo obtuvo permiso Noroña para volar aeronave extranjera? Cuartoscuro

El senador Gerardo Fernández Noroña utilizó un avión privado con matrícula estadounidense para realizar una gira por Coahuila, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad del vuelo y el cumplimiento de las normas de aviación civil en México.

De acuerdo con registros públicos, la aeronave identificada como N850KL, modelo Socata TBM 700, está registrada ante la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y pertenece a un fideicomiso creado ante el Banco de Utah. La Ley de Aviación Civil prohíbe a aeronaves privadas extranjeras realizar vuelos dentro del territorio nacional con fines de transporte o cabotaje.

Gira y justificación del senador

Fernández Noroña fue captado a bordo del avión durante una gira de trabajo por los municipios de Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras, en Coahuila, el fin de semana pasado.

Ante los cuestionamientos, el legislador aseguró que no utilizó recursos públicos y que la presidenta Claudia Sheinbaum había autorizado el uso de aeronaves privadas en casos estrictamente necesarios.

“La compañera presidenta dijo que cuando es necesario se puede. Se justifica porque tenía poco tiempo para cumplir con la gira. No hay nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país”, declaró ante medios.

El senador sostuvo que el vuelo fue una medida práctica para cumplir su agenda, descartando cualquier irregularidad o gasto indebido.

Posible violación de Noroña a la Ley de Aviación Civil

La Ley de Aviación Civil establece que las aeronaves extranjeras, incluso las de uso privado, no pueden realizar prácticas de cabotaje en México, es decir, transportar personas o realizar vuelos entre puntos del país sin autorización especial.

En este contexto, el uso del avión N850KL plantea dudas sobre el permiso bajo el cual operó, los costos del servicio y el origen de los recursos con que se financió.

Según el diario Reforma, el costo estimado del arrendamiento del avión oscila entre 2 mil dólares por hora, lo que representa más de 250 mil pesos por el tiempo total del vuelo y su pernocta en territorio mexicano.

Hasta el momento, no se han presentado documentos oficiales que acrediten el contrato, la factura ni la autorización emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Posiciones dentro de Morena y del Gobierno Federal

La polémica alcanzó al interior de Morena. Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por Julio Sánchez, reportero de Uno TV sobre el tema y respondió que “cada quien es responsable de sus actos” y que la evaluación corresponde a la ciudadanía.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a la congruencia y subrayó que “cada quien deberá responder por sus decisiones”.

La presidenta del partido, Luisa María Alcalde, pidió no trasladar disputas internas al espacio público y mantener la unidad dentro del movimiento.

Política de austeridad en el Gobierno de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum ha sostenido una política de austeridad que prohíbe a los servidores públicos utilizar vuelos privados, tal como lo hizo Noroña. En 2021, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, removió a la entonces secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, por haber abordado un vuelo privado hacia Guatemala.

Para noviembre de 2024, ya como presidenta, Sheinbaum fue consultada sobre el uso de un helicóptero particular por parte de Ricardo Monreal, y reiteró que los funcionarios de la Cuarta Transformación debían “dar ejemplo a la sociedad”.

“Yo siempre he pensado que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos dar un ejemplo”, declaró entonces.

En junio de 2025, la mandataria pidió investigar el caso del delegado de Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal, señalado por presuntamente realizar 25 vuelos privados, insistiendo en la necesidad de transparencia en estos casos.

Cómo se tramita un permiso de taxi aéreo en México

El trámite para operar un servicio de taxi aéreo en México debe realizarse ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Entre los requisitos se encuentra presentar un escrito libre, estudios técnico-operativo y financiero, así como documentación que acredite la personalidad jurídica y la representación legal del solicitante.

También se debe incluir la relación del personal administrativo y el comprobante del pago de derechos correspondientes.

El trámite se realiza en la Ventanilla Única de Servicios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos #1990, Col. Los Alpes Tlacopac, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

La Dirección Ejecutiva de Transporte y Control Aeronáutico es la encargada de emitir los permisos de operación para taxis aéreos. En algunos casos, se requieren documentos apostillados, como los artículos de incorporación de la empresa solicitante, y manuales de operación actualizados.

Lo que falta por aclarar

Hasta el momento, Fernández Noroña no ha presentado pruebas sobre el contrato o la autorización de vuelo. Tampoco se ha informado si el avión contaba con un permiso temporal o si el servicio fue gestionado por una operadora mexicana con certificación vigente.

El legislador reiteró que no hubo uso de recursos públicos y afirmó que continuará utilizando “taxis aéreos” cuando las circunstancias lo requieran.

“No es un asunto de presunción, ni de comodidad. Fue una decisión práctica”, sostuvo.

El caso mantiene la atención pública por las posibles implicaciones legales del vuelo y por la congruencia entre las prácticas de los funcionarios y la política de austeridad impulsada por el gobierno federal.

