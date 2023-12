Inicia venta y aplicación de vacuna COVID en Walmart; en CDMX, sólo 10 dosis por tienda 

Este jueves 28 de diciembre las tiendas Walmart iniciaron la venta y aplicación contra COVID-19 con la vacuna Comirnaty de Pfizer. Desde a las 9:00 de la mañana que abren sus consultorios localizados dentro de sus almacenes, se empezó a vender la vacuna con un costo de 845 pesos.

La señora Amparo fue la primera en vacunarse luego de un cuestionario que le aplicaron en la tienda localizada en el Eje 7 Félix Cuevas, en la alcaldía Benito Juárez.

Hernando también se puso la vacuna en este mismo establecimiento. Señaló que fue buena y rápida la atención.

En un recorrido por varios establecimientos de la Ciudad de México se comprobó que sólo se vendieron 10 dosis por tienda y se terminaron antes del mediodía. Aunque no hubo saturaciones.

Epigmenio alcanzó la última dosis de este primer día en el Walmart de avenida Tlalpan.

“… He ido a otras farmacias, pero no he alcanzado, tienen mucha demanda. Tuve buena suerte porque como es 28 días de los inocentes dije: me están vacilando, pero no, eran las dos últimas, una fue para mi hermano y una para mí…”

Epigmenio se puso la vacuna contra COVID-19