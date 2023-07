Xóchitl Gálvez acusa agresiones en Oaxaca; la gente ya la conoce, responde gobernador

A la vez que reiteró que “todos los que vengan a Oaxaca son bienvenidos”, el gobernador Salomón Jara minimizó las agresiones contra Xóchitl Gálvez en la capital de su estado asegurando que “la gente ya está más politizada y consciente de quiénes son los personajes que aspiran a un cargo de elección”, mientras la senadora acusó “corajillo” porque rechazó unírseles.

Este martes, durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que supo que la panista estaría de visita en la entidad, pero dijo desconocer su agenda o dónde se presentaría, rechazando que él o su gobierno tuvieran algo que ver con los “reventadores” que intentaron sacar a la aspirante de una feria de artesanías en el centro de la capital oaxaqueña.

Asimismo, Jara Cruz respondió las críticas de Xóchitl Gálvez sobre que el mandatario desapareció el Tribunal de Justicia Administrativa para que “se pueda robar el dinero a gusto”, asegurando que él no tiene empresas ni negocios, a la vez que afirmó que ella busca proteger a los exgobernadores de Oaxaca, José Murat, y de Chiapas, Manuel Velasco, quien busca ser candidato por la alianza entre Morena, PT y Partido Verde.

Mientras que el episodio se dio después de que Salomón Jara aseguró el miércoles en su conferencia semanal que la seguridad de Gálvez Ruiz, así como la de los demás aspirantes a la Presidencia en 2024, estaba garantizada, negando también que en su entidad hubiera un discurso de odio o animadversiones contra la legisladora.

Y es que el lunes, tras su encuentro con mujeres en Huajuapan de León, la aspirante a encabezar el Frente Amplio por México (FAM) detalló a medios de comunicación que el domingo fue agredida mientras compraba en una feria de artesanías en la capital oaxaqueña.

“Estaba comprando, suelo comprar artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido, la gente se acercó a tomarse fotos desde (la calle peatonal Macedonio) Alcalá. (…) También se ardieron y me mandaron ahí reventadores para sacarme de la feria ”

Por ello, a la par de afirmar que Morena le tiene coraje porque rechazó las invitaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a unirse a su movimiento, pidió a Benjamín Viveros Montalvo, dirigente del partido en la entidad, “que se tome un calmex, que se tome un té de tila; yo sé que la van a ver difícil en Oaxaca, porque hay mucho cariño en Oaxaca, estoy impresionada por el cariño, la aceptación”.

“No me perdonan que no me haya ido para allá, los morenistas me quisieran tener con ellos, el presidente me insistió en que yo me fuera a su movimiento de la 4T porque saben mi trabajo que yo he hecho en las comunidades indígenas y es más eso, un poco de corajillo, que la gente me trate bien en la calle que se tomen fotos conmigo”

