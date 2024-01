“No se acostumbren a la inseguridad”: Xóchitl Gálvez cierra precampaña en Acámbaro, Guanajuato

Xóchitl Gálvez cerró su precampaña en Guanajuato. Foto: Captura de pantalla

Durante su cierre de precampaña presidencial, en Acámbaro, Guanajuato, Xóchitl Gálvez Ruiz, la precandidata presidencial por la coalición PAN-PRI-PRD, destacó que se necesita un gobierno que enfrente a los grupos criminales y pidió a la población no acostumbrarse a vivir con inseguridad.

Ver más Lo que hoy nos ofrecen no es vida, es mediocridad y tú mereces más. Acámbaro, Guanajuato. #MéxicoVaConX https://t.co/0nGe2iQFeH — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 18, 2024

En su último mitin, antes de que inicie el periodo llamado “intercampaña“, se comprometió a regresar la seguridad al estado de Guanajuato, entidad en la que han asesinado a grupos de jóvenes durante los últimos meses, señaló.

“Nosotros necesitamos hacer un gobierno que, realmente, enfrente los problemas, no podemos acostumbrarnos a vivir así, no se acostumbren a la inseguridad, esto no es vida, tenemos que luchar porque saben qué ustedes merecen más, sus hijos merecen más”, dijo Xóchitl Gálvez.

En su mensaje dirigido a simpatizantes del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez se comprometió con la ciudadanía de Guanajuato, en especial con los padres y jóvenes, para que no ocurran hechos como los recientes en Celaya y Salvatierra.

“Hoy me vengo a comprometer con Guanajuato, ¡basta!, basta que asesinen a los jóvenes, basta que Guanajuato sea una noticia mundial, por lo que le pasó a los jóvenes en Celaya y en Salvatierra, por eso tengan la certeza, vamos a cuidar de los jóvenes porque yo soy madre de dos hijos”. Dijo Xóchitl Gálvez.

Los compromisos de Xóchitl Gálvez

En su cierre de precampaña, Gálvez se comprometió a que Guanajuato vuelva a ser un estado seguro y enumeró otras acciones:

No eliminar programas sociales

Regreso de las guarderías

Estancias infantiles

Escuelas de tiempo completo

Seguro popular

Xóchitl Gálvez estuvo acompañada por el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, así como de la precandidata panista a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise.

