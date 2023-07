Xóchitl Gálvez pide a FGR acceso a la carpeta de investigación en su contra

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para tener acceso a la carpeta de investigación en su contra, en la que, presuntamente, se le acusa de los delitos de enriquecimiento y uso indebido del servicio público.

“No me han notificado, pero como en la prensa ya se da por hecho que tengo un enriquecimiento ilícito, pues mejor prefiero venir a preguntar de qué se me acusa, tener acceso a las carpetas de investigación y con ello presentar todas aquellas pruebas que la autoridad pida, mis estados de cuenta”.

Indicó que pondrá a disposición de la FGR toda la información que le sea requerida para demostrar que no tiene nada que esconder.

“Voy a presentar los escritos para que lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio encantada lo informo, por cierto la declaración patrimonial no está completa, está completa en el Senado pero el Senado no la hace pública, ellos reservan la parte de cierta información privada por protección de datos personales, pero yo no tengo ningún problema en que se sepa todo lo que yo tengo, lo poco que tengo porque tampoco tengo mucho”.

La legisladora se deslindó de los permisos otorgados para la construcción de la plaza comercial ubicada en la calle de Palmas 340, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando se desempeñó como delegada de esa demarcación territorial.

“Ese edificio Palmas 340 yo no hice la manifestación, la hizo Víctor Hugo Romo y yo le negué la terminación de obra, entonces ese personaje ha sido mi cliente, sí, claro que sí, sí tengo clientes, pero no tengo nada chueco pues (…) No hay un sólo contrato de mis empresas con la delegación Miguel Hidalgo, no hay un sólo contrato, (…) yo soy delegada dos años y medio, mis empresas tienen 31 años, y como les digo el único dato que han dado de Palmas 340, la manifestación la hizo Víctor Hugo Romo”.

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN.