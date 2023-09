Xóchitl Gálvez releva que comparecerá ante la UNAM por presunto plagio

La acusan de plagio en su trabajo de titulación. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La senadora Xóchitl Gálvez señaló que su caso, respecto al supuesto plagio del informe que presentó para titularse por experiencia profesional, ya se encuentra en manos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se le presentará a la institución la documentación requerida.

“Yo lo he dicho claramente, yo no hice una tesis, yo hice un informe, me titulé por experiencia profesional, está en manos de la UNAM mi caso, ahí es a donde presentaré lo que la (universidad) está pidiendo”.

Al ser cuestionada sobre si la acusación de plagio en su contra es guerra sucia, la coordinadora nacional del Frente Amplio por México señaló que la política siempre ha sido así y es parte de buscar un puesto de elección popular.

Informó que ya recibió una carta por parte de la UNAM, la cual está en proceso de contestación y adelantó que comparecerá muy pronto ante la institución educativa. Respecto al supuesto plagio de la tesis de Claudia Sheinbaum de la Licenciatura en Física, Xóchitl Gálvez dijo que habrá que esperar si la universidad la cita y será únicamente esta institución la que decida lo que procede en el caso de su oponente política.

“En el caso de ella (Claudia Sheinbaum) pues habrá que ver si la UNAM la cita. Será la (institución educativa) la que decida qué procede, y yo creo que tenemos todos que aprender de la experiencia”.

En el marco del Segundo Informe de Gobierno del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, Xóchitl Gálvez, señaló que a Morena lo que le sobra es dinero, pues, el partido guinda está moviendo mucho a favor de las corcholatas y su publicidad en espectaculares, a lo que cuestionó si este recurso proviene de la corrupción o de los “machuchones”.

“Hay demasiado dinero en Morena y seguramente es de la corrupción o de los machuchones que después le van a cobrar; luego se quejan de una entrevista que me hacen a mí y me obligan a bajarla, pero creo que no está habiendo piso parejo”, mencionó Xóchitl Gálvez.