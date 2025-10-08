GENERANDO AUDIO...

En 2021, Sheinbaum dijo que se habían acabado los vuelos privados.Foto: Cuartoscuro

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña volvió a ser tendencia nuevamente por hacer caso omiso al protocolo de austeridad de la 4T; en horas recientes se ha viralizado un video donde se observa que desciende de un jet privado de lujo en el aeropuerto de Piedras Negras, Coahuila.

La grabación fue difundida por el periódico El Norte, quienes destacaron que el costo del viaje oscila alrededor de 280 mil pesos mexicanos.

Así fue el recorrido ostentoso de Noroña en Jet por Coahuila

De acuerdo con medios locales, el legislador viajó en una aeronave Socata TBM850, un modelo ejecutivo de alta gama, considerado uno de los más veloces y cómodos del mercado. El costo de renta de este tipo de jet ronda los 2 mil dólares por hora, por lo que el vuelo de Noroña habría costado alrededor de 14 mil dólares, es decir, unos 280 mil pesos mexicanos, considerando seis horas de vuelo y una noche.

El viaje del senador incluyó paradas en Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras, donde encabezó sus denominadas “Asambleas Informativa: A Ras de Tierra”. Noroña fue captado bajando de la aeronave acompañado de los morenistas Shamir Fernández y Pily de Aguinaga, ambos originarios de la región lagunera.

Siendo senador, de acuerdo con el Manual de Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas y con el periódico El Norte (que forma parte de Grupo Reforma), Fernández Noroña percibe un sueldo aproximado de 131 mil pesos, por lo que el viaje realizado, al igual que su estilo de vida, contrasta con dicho salario así como con el mensaje de austeridad republicana dado por su partido.

Cabe destacar, que el año pasado surgió el decálogo de austeridad de Morena, donde se estipula que los funcionarios deben actuar con humildad y sin lujos innecesarios, prohibiendo el uso de aviones privados (dato que ya había señalado la presidenta Claudia Sheinbaum en 2021).

A este episodio se suma a otros momentos controvertidos, como su vuelo en Business Class a Estrasburgo o la compra de una residencia valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

¿Por qué estuvo mal que Noroña viajara en un Jet privado?

Además del decálogo interno de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México) dejó un precedente claro sobre el tema en 2021. En aquel año, la exsecretaria de Turismo Paola Félix Díaz presentó su renuncia tras ser sorprendida viajando en un avión privado rumbo a Guatemala para asistir a la boda del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, y la consejera electoral Carla Humphrey.

Sheinbaum calificó aquel acto como un error que contradecía los valores de la 4T, subrayando que “no puede haber privilegios para ningún servidor público”. Recalcó también que quienes representan al movimiento deben “gobernar como ciudadanos y dar el ejemplo por encima de todo”.

Ese caso marcó la línea política del Gobierno federal: ningún funcionario, sin importar su rango, debía hacer uso de lujos o medios de transporte exclusivos. Ante ello, el reciente viaje de Noroña en un jet privado no sólo contradice los principios de austeridad de su partido, sino que también desafía la postura pública de la presidenta, quien ha insistido en que “el proyecto está por encima de cualquier privilegio personal”.

