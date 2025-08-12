Ya inició trabajos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

GENERANDO AUDIO...

Este lunes arrancó el proceso encaminado a proponer al Congreso una nueva Reforma Electoral, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum instaló en Palacio Nacional la Comisión Especial a cargo de Pablo Gómez.

“El objeto de la Comisión es realizar consultas y análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma”

Pablo Gómez / titular Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Y es que desde el Ejecutivo Federal consideran que se debe analizar la desaparición de organismos electorales.

“¿Para qué queremos tantos institutos locales, instituto federal, si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada? Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales?”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

A la par, Pablo Gómez destacó que la comisión trabajará en conceptos específicos.

“Libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos, fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales, efectividad del sufragio”

Pablo Gómez / titular Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Sus integrantes también abordarán conceptos como la regulación de la competencia política electoral, propaganda de poderes y organismos públicos, sistema de votación, autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales.

“Porque cada seis años tiene que abrirse un nuevo partido puede abrirse antes, o las candidaturas independientes que están muy limitadas en nuestro país”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

De acuerdo con el calendario de trabajo, se habilitará un portal oficial, mientras que en octubre se conocerán los resultados de encuestas, y a principios de 2026 se tendrá la redacción de la iniciativa.