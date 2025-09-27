Ya se restableció el servicio eléctrico en la península de Yucatán: CFE

Fotos: Cuartoscuro

A las 20:40 horas quedó restablecido el servicio eléctrico en la península de Yucatán, informaron la CFE y Luz Elena González, tras el corte al suministro a 2.2 millones de usuarios en tres entidades de la región.

Ello, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el restablecimiento se completaría antes de las 21:00 horas, mientras Quintana Roo llevaba un avance de 70%.

¿Ya se restableció el servicio eléctrico en la península de Yucatán?

A través de un boletín en su cuenta de X, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el restablecimiento del suministro eléctrico en la península de Yucatán tardó 6 horas con 21 minutos, luego de que a las 14:19 horas salieron de operación nueve centrales del Sureste con 16 unidades.

Agregó que en total resultaron afectados 2 millones 276 mil usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se restauró el servicio en cinco fases:

  • 57 minutos: 16% de usuarios afectados
  • 2 horas 40 minutos: 26.5% de usuarios afectados
  • 3 horas 41 minutos: 48% de usuarios afectados
  • 4 horas 41 minutos: 63% de usuarios afectados
  • 6 horas 21 minutos. 100% de usuarios afectados

De igual forma, la institución puntualizó que se llevará a cabo un análisis técnico para determinar la causa raíz de la incidencia, a fin de evitar que se presenten hechos similares en el futuro.

Toda vez que, por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, resaltó que ya fue restablecido “el 100% del suministro de energía eléctrica a los usuarios afectados en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.

A la par, destacó el trabajo conjunto entre la Sener, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en atender el apagón reportado la tarde de este viernes.

De igual forma, de acuerdo con la CFE resultaron afectados nueve municipios de Campeche, seis en Quintana Roo y 55 en Yucatán:

  • Campeche:
    1. Campeche
    2. Calakmul
    3. Calkini
    4. Candelaria
    5. Carmen
    6. Champotón
    7. Escárcega
    8. Hecelchakan
    9. Hopelchen
  • Quintana Roo:
    1. Cozumel
    2. Felipe Carrillo Puerto
    3. José María Morelos
    4. Lázaro Cárdenas
    5. Othón P. Blanco
    6. Solidaridad
  • Yucatán:
    1. Acanceh
    2. Akil
    3. Baca
    4. Buctzotz
    5. Cacalchen
    6. Cansahcab
    7. Cantamayec
    8. Celestun
    9. Cenotillo
    10. Chemax
    11. Chochola
    12. Conkal
    13. Dzan
    14. Dzidzantun
    15. Dzilam De Bravo
    16. Dzilam González
    17. Dzitas
    18. Halacho
    19. Hoctun
    20. Hunucma
    21. Izamal
    22. Kanasin
    23. Kantunil
    24. Kinchil
    25. Mama
    26. Mani
    27. Maxcanu
    28. Mérida
    29. Motul
    30. Muna
    31. Opichen
    32. Oxkutzcab
    33. Panaba
    34. Peto
    35. Progreso
    36. Sinanche
    37. Sotuta
    38. Sucila
    39. Tahmek
    40. Tekanto
    41. Tekax
    42. Tekit
    43. Telchac Pueblo
    44. Telchac Puerto
    45. Temax
    46. Ticul
    47. Tixkokob
    48. Tixmehuac
    49. Tixpehual
    50. Tizimin
    51. Tzucacab
    52. Ucu
    53. Uman
    54. Valladolid
    55. Yaxkukul

