Ya se restableció el servicio eléctrico en la península de Yucatán: CFE

Fotos: Cuartoscuro

A las 20:40 horas quedó restablecido el servicio eléctrico en la península de Yucatán, informaron la CFE y Luz Elena González, tras el corte al suministro a 2.2 millones de usuarios en tres entidades de la región.

Ello, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el restablecimiento se completaría antes de las 21:00 horas, mientras Quintana Roo llevaba un avance de 70%.

¿Ya se restableció el servicio eléctrico en la península de Yucatán?

A través de un boletín en su cuenta de X, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el restablecimiento del suministro eléctrico en la península de Yucatán tardó 6 horas con 21 minutos, luego de que a las 14:19 horas salieron de operación nueve centrales del Sureste con 16 unidades.

Agregó que en total resultaron afectados 2 millones 276 mil usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se restauró el servicio en cinco fases:

57 minutos: 16% de usuarios afectados

2 horas 40 minutos: 26.5% de usuarios afectados

3 horas 41 minutos: 48% de usuarios afectados

4 horas 41 minutos: 63% de usuarios afectados

6 horas 21 minutos. 100% de usuarios afectados

De igual forma, la institución puntualizó que se llevará a cabo un análisis técnico para determinar la causa raíz de la incidencia, a fin de evitar que se presenten hechos similares en el futuro.

Toda vez que, por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, resaltó que ya fue restablecido “el 100% del suministro de energía eléctrica a los usuarios afectados en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.

A la par, destacó el trabajo conjunto entre la Sener, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en atender el apagón reportado la tarde de este viernes.

De igual forma, de acuerdo con la CFE resultaron afectados nueve municipios de Campeche, seis en Quintana Roo y 55 en Yucatán:

Campeche: Campeche Calakmul Calkini Candelaria Carmen Champotón Escárcega Hecelchakan Hopelchen

Quintana Roo: Cozumel Felipe Carrillo Puerto José María Morelos Lázaro Cárdenas Othón P. Blanco Solidaridad

Yucatán: Acanceh Akil Baca Buctzotz Cacalchen Cansahcab Cantamayec Celestun Cenotillo Chemax Chochola Conkal Dzan Dzidzantun Dzilam De Bravo Dzilam González Dzitas Halacho Hoctun Hunucma Izamal Kanasin Kantunil Kinchil Mama Mani Maxcanu Mérida Motul Muna Opichen Oxkutzcab Panaba Peto Progreso Sinanche Sotuta Sucila Tahmek Tekanto Tekax Tekit Telchac Pueblo Telchac Puerto Temax Ticul Tixkokob Tixmehuac Tixpehual Tizimin Tzucacab Ucu Uman Valladolid Yaxkukul



